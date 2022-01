Cultura e spettacolo



Maggiano: passeggiate nel tempo tra psichiatria, letteratura ed arte

lunedì, 31 gennaio 2022, 13:24

Riprendono le visite guidate all'ex ospedale psichitrico di Maggiano.



In questo caso si tratta di una narrazione storica attraverso una conversazione multimediale e una visita guidata con un racconto scenico-musicale.Un tour emozionale all'interno dell'ex ospedale psichiatrico: il cortile della direzione, il chiostro del pozzo, il chiostro della divisione femminile e quello della divisione maschile, il laboratorio radiografico, la sala dell'arteterapia, le antiche scale, la chiesa, il cinema, la camerata e le cucine. Le animazioni artistiche accompagnano i visitatori con letture tobiniane e azioni sceniche, performance musicali legate al tema della follia e alle esperienze artistiche di riabilitazione psicosociale, svoltesi a Maggiano negli anni '60.



Protagonisti: GIULIO D'AGNELLO musicista:scena cucine e cinema - SIMONA GENERALI attrice:camerata, alga monologo - ROMINA MALAGOLI cantante:chiesa,cucina,cinema - MARIO CENNI attore:camerata, saluti cortile - MAURIZIO MICHELI musicista:cortile,antiche scale - ALDO TERIGI voce recitante:chiesa,antiche scale - DANIELE MICHELI storico e guidaturistica: guida tour - MICHELA PANIGADA ass.regia,organizzazione,promozione - ENRICO MARCHI regia e conduzione.



Il percorso artistico è ideato dallo Psichiatra Enrico Marchi e dalla Associazione Lucchese Arte e Psicologia, con il gruppo artistico MT6 in collaborazione con Fondazione Tobino, Società Medico Chirurgica Lucchese e l'Associazione Culturale e di Promozione Archimede.



Gli obiettivi di questa visita sono quelli di avvicinare i partecipanti alla figura di Mario Tobino, alle sua vita, alle sue opere letterarie e alla concezione della malattia mentale che viene descritta in tante pagine dei suoi libri. Diffondere la conoscenza sulla storia dell'assistenza psichiatrica, dall'antichità ad oggi, con particolare riferimento alla storia dell'ospedale psichiatrico di Maggiano ed alla riabilitazione psicosociale che in quei luoghi veniva praticata. Coinvolgere i visitatori in un percorso storico ed emozionale che possa approfondire la riflessione sui temi attuali della salute mentale e sul superamento del pregiudizio e dello stigma psichiatrico.



Per informazioni e prenotazione contattare: Fondazione Mario Tobino tel.0583 327243 (dal lunedì al venerdì ore 9-13) mail:ultimachiave@gmail.com.Dopo questo appuntamento, la narrazione storica sarà programmata nelle seguenti date: 12 marzo ore 15.00 - 10 aprile ore 10.00 - 15 maggio ore 10.00 - 11 giugno ore 10.00. Sono possibili visite speciali per gruppi su richiesta. Possibilità di un pranzo rievocativo storico-letterario su prenotazione, nell'antica filanda o presso una delle storiche osterie che a tutt'oggi conservano memoria e tradizioni del periodo manicomiale.Maggiori informazioni su: www.fondazionemariotobino.it



Le consuete visite guidate per i gruppi si svolgeranno sabato 12 febbraio turno ore 14:30-16:00 e sabato 26 febbraio turno ore 9:30-11:00, 11:00-12:30 e 14:30-16:00.