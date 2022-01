Cultura e spettacolo



'Manon Lescaut' di Giacomo Puccini in scena al Teatro del Giglio

giovedì, 27 gennaio 2022, 14:47

Siamo al rush finale che prelude l’andata in scena al Teatro del Giglio di Manon Lescaut di Giacomo Puccini, in programma venerdì 28 (ore 20.30) e domenica 30 (ore 16). Nuovo allestimento del Teatro del Giglio, il terzo della Stagione lirica 2021-2022 (dopo Napoli milionaria e Pinocchio. Storia di un burattino), Manon è firmata per la regia da Aldo Tarabella, per le scenografie da Giuliano Spinelli, per i costumi da Rosanna Monti, per le luci da Marco Minghetti e per le coreografie da Luigia Frattaroli e vanta un cast di altissimo livello, che vede nel ruolo del titolo alternarsi Monica Zanettin (28 gennaio) e Alessandra Di Giorgio (30 gennaio). Dario Di Vietri e Paolo Lardizzone saranno rispettivamente, i 28 e il 30 gennaio, il Cavaliere Renato Des Grieux, mentre Lescaut sarà interpretato da Marcello Rosiello. Per interpretare Geronte di Ravoir è stato scelto un decano del ruolo, Alberto Mastromarino. Completano il cast Saverio Pugliese (Edmondo), Marco Innamorati (Oste, Sergente degli Arcieri), Cristiano Olivieri (Maestro di Ballo e Lampionaio), Sandra Pastrana (Musico), Alessandro Ceccarini (Comandante di Marina); per il personaggio del Parrucchiere, Greta Battistin e Giulia Petrucciani.

Il Maestro Roberto Gianola, bacchetta di grande spessore ed esperienza, attualmente alla guida in veste di direttore musicale del Teatro dell’Opera e Balletto di Istambul e attivo nei più importanti teatri del mondo, salirà su podio dell’Orchestra della Fondazione Festival Pucciniano. Marco Bargagna dirigerà il Coro Archè.

Aldo Tarabella, regista dello spettacolo, parla così di questa Manon firmata insieme allo scenografo Giuliano Spinelli: «Abbiamo creato un allestimento che, alla fine dei nostri studi e incontri, è divenuto un unico elemento poetico che potesse dialogare con la storia di Manon: un palazzo monumentale che, al pari dei sogni e delle ambizioni della protagonista dell’opera, subirà crolli e mutazioni, dal giocoso esterno del palazzo di posta del primo atto agli interni maestosi del salone di Geronte al desolante molo del porto, sino alla sua definitiva metamorfosi nell’ultimo atto.».

Al termine delle recite lucchesi, la produzione – con alcune modifiche e integrazioni nel cast artistico - partirà per una tournée nei teatri dell’Emilia Romagna, che nel mese di febbraio toccherà il Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena (recite il 4 e 6), il Teatro Galli di Rimini (recite l’11 e il 13) e il Teatro Alighieri di Ravenna (recite il 18 e 20). Tra gennaio e febbraio del 2023, lo spettacolo sarà inoltre ripreso per nuove recite al Teatro Comunale di Ferrara e al Teatro Verdi di Pisa. Inoltre, nell’ottobre del 2022, dal 7 al 15, sono inoltre già programmate otto recite al Teatro Lirico di Cagliari, che è negli anni diventato nostro partner per le produzioni pucciniane.

Informazioni e acquisti su www.teatrodelgiglio.it , su TicketOne e alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 – email biglietteria@teatrodelgiglio.it).