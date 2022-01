Cultura e spettacolo



Manon Lescaut, l'amore vince su tutto

sabato, 29 gennaio 2022, 09:15

di andrea cosimini

Manon Lescaut, nonostante tutto. Se l'imprevisto nel teatro misura la capacità degli artisti di adattarsi, ieri sera, sul palco del Giglio, se ne è avuta un'encomiabile prova.



Prima Edmondo, ruolo non secondario dell'opera, interpretato all'ultimo momento da un mimo, sulla scena, e da una voce fuori campo, quella di Cristiano Olivieri, notevole al leggio, a causa di un impedimento dell'attore in cartellone, Saverio Pugliese; poi uno dei protagonisti, Renato Des Grieux, recitato in zona Cesarini da un provvidenziale Paolo Lardizzone (in un'anteprima di quel che sarà la replica del 30 gennaio) che, all'inizio del secondo atto, ha dovuto subentrare in extremis al tenore principale, Dario Di Vietri, per via di un calo di voce di quest'ultimo sul finire della prima parte del dramma lirico.



Insomma, eccettuata l'imprevista lunga pausa tra il primo e il secondo atto, che ha ritardato di una buona mezz'ora lo spettacolo (terminato intorno alla mezzanotte), si può dire che tutto sia filato liscio. Un plauso va necessariamente all'orchestra della Fondazione Festival Pucciniano, diretta egregiamente dal maestro Roberto Gianola, che ha eseguito le musica del compositore 'di casa', Giacomo Puccini, con assoluta grazia, toccando l'apice nel famoso intermezzo del terzo atto, che, secondo alcune fonti, avrebbe ispirato il celebre compositore John Williams per la musica di 'Star Wars'. Ottimi anche i custumi, per cui una nota di encomio va a Rosanna Monti, e la coreografia, curata da Luigia Frattaroli. Favolosa la scenografia di Giuliano Spinelli, con questi maestosi archi obliqui, sapientemente illuminati da Marco Minghetti, a rappresentare Parigi. Infine note di merito per il Coro Archè, diretto dal maestro Marco Bargagna, per il corpo di ballo e per i figuranti. Tutti bravi. Ma il plauso più grande va a chi ha saputo mettere insieme il tutto, ovvero il regista, Aldo Tarabella, la cui lettura del romanzo di Prèvost (da cui è tratta l'opera di Puccini) è stata fondamentale - come da sua stessa ammissione - per comprendere più in profondità la complessa personalità di Manon Lescaut.



La trama del dramma è arcinota: il giovane studente Renato Des Grieux, innomoratosi di Manon Lescault, decide di rapirla per sottrarla dalle grinfie del ricco Geronte Di Ravoir. Manon, però, commette il peccato 'mortale' che decreterà la sua straziante fine: decide di abbandonare lo squattrinato Renato, rinunciando così al suo amore disinteressato, per godere degli agi che la ricchezza di Geronte sembra prometterle. L'amore di Renato però è talmente forte da passare sopra al 'tradimento' e dallo scegliere l'esilio piuttosto di non perderla.



Alla fine applausi per tutti gli attori in scena, anche se, protagonista assoluta, è stata una soave Monica Zanettin (che nella replica del 30 gennaio sarà sostituita nel ruolo da Alessandra Di Giorgio), nei panni di Manon, la cui voce candida, unita ad una convincente interpretazione, ha ammaliato gli spettatori.



Molto apprezzata la didascalia sul monitor del testo, leggibile in tempo reale dal pubblico, che ha permesso, per chi non avesse avuto dimestichezza con la lirica, e nello specifico col libretto in questione, di seguire l'opera con più facile comprensione. Unica pecca, forse, la 'stonatura' delle mascherine Ffp2 indossate dalle comparse che, evidentemente, stridevano con il contesto settecentesco dei costumi. Ma si capisce come il Covid abbia ormai intaccato anche la bellezza dello spettacolo.



Il dramma verrà riproposto domenica 30 gennaio, alle 16, sempre al Teatro del Giglio a Lucca. Un'occasione da non perdere.