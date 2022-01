Cultura e spettacolo



Oscar Pellegrini, un autore candidato al premio Campiello

venerdì, 28 gennaio 2022, 19:40

di gina truglio

Oscar Pellegrini, veterinario, insegnante, CTU per il tribunale, vice-presidente dell’ordine dei veterinari, scrittore… ma insomma, quante fai? Soprattutto come riesci a gestire tutto?

Beh… a sentirle così in effetti sembrano abbastanza. Diciamo che mi tengo impegnato. Però non è pesante dai. Soprattutto non mi sento “appesantito”. Sono tutte attività che amo e non saprei rinunciare a nessuna.

Ok, abbiamo capito che non è un problema di passione. Questo è bello. Ma come fai con il tempo?

In effetti il tempo è quello che a volte complica le cose. Tocca rinunciare a qualche ora di sonno. Però per me non è tanto difficile. Sono sempre stato un nottambulo ed è soprattutto la notte che riesco a trovare l’atmosfera adatta per mettere in chiaro i concetti veloci del giorno. La notte è un’amante delicata, ti mette a proprio agio. I pensieri scivolano ed lì che, se deve accadere, arriva l’ispirazione. Il tempo rallenta e le parole fluiscono, le immagini si potenziano. Non è male per uno a cui piace ascoltare…

Decisamente parli da scrittore. Approfondiamo. Parlami di questa tua passione per la scrittura… da dove nasce? Come si è manifestato l’Oscar scrittore?

In verità non saprei risponderti. Anche provandoci non riesco a definire un “quando” né un “perché”. E’ un po’ come un deja-vù, quasi un ricordo che tenti di inquadrare ma che resta sfuggente, come non avesse una vera origine o un motivo di essere. Semplicemente sai che è sempre stato lì.

Quindi si potrebbe dire che, fra tutte, la scrittura è la tua “prima” attività?

Decisamente possiamo dire così. Non ho memoria di epoche in cui non abbia avuto un diario, un floppy disk o il retro di una busta da lettere su cui seminare le emozioni. Sono sempre stato un ragazzino tumultuoso, direi aggrovigliato. Ecco… scrivere è il mio modo di dipanare i pensieri. Poi succede che continuino da soli, costruiscono architetture e, a volte, arrivino a definire storie.

Col tuo primo libro “L’amore che non sai” hai avuto un bel successo. Oltre alle copie vendute hai vinto alcuni premi letterari… sei stato anche candidato al Campiello. Dì la verità, te l’aspettavi?

Assolutamente no. Quando scrivo io scrivo per me. Semino, anzi nascondo, cartacce scarabocchiate ovunque, tra le pagine dei libri o nei cassetti dei mobili. Però un romanzo è una cosa differente. Non è solo una storia ma un percorso. Ha una sofferenza interna che lo anima, lo fa vivere. Ecco, una cosa così non riesci a tenerla per te troppo tempo. Così ti viene voglia di farla vedere. Trovare che piaccia anche agli altri è un emozione successiva, enorme ma solo successiva.

Sabato 29 sarai nella mia libreria per presentare “Il libro di Angela”, il tuo secondo meraviglioso romanzo. Tre aggettivi per definirlo.

Difficile… tre aggettivi sono pochi per uno che presenta un figlio. Potrei riportarti quelli che qualcuno ha usato e che mi hanno colpito. Evocativo. Nel senso che le parole, le descrizioni, i personaggi emergono durante la lettura. E allora parte la terza dimensione, verso un ricordo, un’esperienza o il sogno. Ognuno il suo. Come una giostra che si accende e ti porta lontano pur rimanendo lì. Intenso. Questo lo comprendo bene. Pur non mancando un po’ di suspance, qualche colpo di scena e un po’ di articolazione la storia è semplice, ha la forza della realtà. E il sentimento arriva forte a destinazione. Vero. Anche questo mi hanno detto e mi lusinga perché davvero è così. Non nel senso dei personaggi ma della vicenda. La storia di immigrazione, la crescita e gli avvenimenti, dalla Calabria rurale degli anni ’40 alla Versilia del presente recente è cosa che ogni famiglia, in qualche modo sente come se le appartenesse. Aggiungerei dolce. Per via del sentimento che, pur di tanti colori e modalità differenti, è il collante che tiene unite le lettere, tutte quante, alle pagine.