Cultura e spettacolo



Presentata la stagione cameristica 2022 dell'Associazione Musicale Lucchese

venerdì, 14 gennaio 2022, 17:39

di chiara grassini

L'Associazione Musicale Lucchese apre la stagione cameristica con un ricco programma all'insegna del talento, della contemporaneità e della grande interpretazione sempre con uno sguardo rivolto alla tradizione.

II concerti in programma sono dieci e si terranno nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e novembre alle ore 17:30 nell'auditorium del Suffragio eccetto quello inaugurale che si svolgerà nella chiesa di San Francesco. E' quanto ha affermato il presidente dell'associazione Marco Cattani in presenza del direttore artistico Simone Soldati, del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e del vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Raffaele Domenici.

Gli eventi musicali sono patrocinati dall'amministrazione comunale, dalla provincia e prefettura di Lucca con il sostegno del ministero della cultura oltre alla collaborazione di realtà culturali cittadine. Marco Cattani ha anticipato le attività di 'Musica Ragazzi', ovvero la stagione dedicata agli studenti di tutte le età per diffondere la cultura musicale tra le giovani generazioni.

"Vi sarà una convenzione con le scuole e gli studenti potranno partecipare per produrre documenti di introduzione ai concerti - ha spiegato il presidente dell'associazione musicale lucchese -. Seguiranno in un momento successivo dibattiti e incontri". I repertori proposti, come ha sottolineato il direttore artistico Soldati, prestano attenzione allo spazio e soprattutto puntano sull'interazione degli artisti con il pubblico presente in sala.

"Uno dei nostri principi ispiratori è l'agenda 2030 dell'Onu - continua -. Con l'associazione Talea diamo un contributo a sensibilizzare la sostenibilità ambientale rivolgendoci ai giovani". E infatti gli artisti si muoveranno con auto elettriche per una mobilità più sostenibile e un maggior uso di materiale compostabile nei camerini. Soldati ha specificato che ogni anno "in corrispondenza del primo concerto" della stagione verranno piantati due alberi, un'azione simbolica grazie all'associazione Talea e al comune di Lucca.

A seguire i prezzi del biglietto e il programma completo: Intero 12 euro Ridotto 8 euro Under 14:ingresso gratuito Studenti di ogni ordine e grado senza limite di età 5 euro Biglietti famiglia e altre riduzioni su www.associazionemusicalelucchese.it ( oppure chiamare 0583 469960 o inviare email a info@associazionemusicalelucchese.it)