Cultura e spettacolo



“Santo Sudicio”: si presenta il libro di Luciano Luciani

sabato, 22 gennaio 2022, 13:05

Lunedì prossimo verrà presentato dall’Unidel, a S: Anna, presso Oratorio Giovanni Paolo II, alle ore 16, il libro “Santo Sudicio” di Luciano Luciani, docente, critico e scrittore dalla penna leggera, divertita e spesso irriverente. Introdurrà e coordinerà l’incontro Gianni Quilici, e leggerà alcuni brani del libro Sandra Tedeschi.

Il libro raccoglie trenta storie, in cui si parla di fatti spesso poco noti, selezionati ai margini della grande Storia, che hanno contribuito a cambiare abitudini, usi e costumi, di uomini e donne. Storie non sempre edificanti – come quelle degli antropofagi antichi e moderni – e talvolta nemmeno tanto profumate – come la storia della cacca, sempre che se ne possa parlare: “se permettete” dice l’autore. Ma qualche volta anche eroiche, di quell’eroismo non guerriero, ma speso con generosità per alleviare le sofferenze della famiglia umana: quello dei medici di oggi e di ieri, dei ricercatori, che magari il caso ha premiato con scoperte eccezionali e prodigiose, a vantaggio di tutti.