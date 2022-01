Cultura e spettacolo



Si conclude il calendario di incontri intorno alla mostra "Paolo Biagetti pittore"

martedì, 4 gennaio 2022, 09:18

Il settimo ed ultimo incontro culturale intorno a Paolo Biagetti vedrà come protagonista Pio Enrico Ricci Bitti, professore emerito di Psicologia Generale presso l'Università di Bologna ed esperto in termini di ricerca sulla comunicazione non verbale e sulle emozioni.

Durante l'incontro verranno analizzati, da un punto di vista essenzialmente psicologico, aspetti espressivi e comunicativi che si possono trarre da alcune opere di Paolo Biagetti; in particolare verranno presi in considerazione un autoritratto e otto ritratti eseguiti in tre decenni della produzione artistica del pittore, cercando di capirne e carpirne intenzioni, sentimenti, rappresentazioni.

Venerdì 8 gennaio 2022, alle 17:00, presso l'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in Piazza San Martino.

Ingresso libero, consentito solo con green pass rafforzato.