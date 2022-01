Cultura e spettacolo



Si presenta il nuovo libro dedicato al progetto di Andrea Lanfri

lunedì, 31 gennaio 2022, 11:25

Mercoledì 2 febbraio a Livorno, presso le “Cicale Operose”, sarà presentato il nuovo libro dedicato al progetto di Andrea Lanfri “From 0to0 – Attraverso gli occhi della fotografa” (Porto Seguro Editore) scritto da Ilaria Cariello. L'appuntamento è fissato per le ore 18,30.

Dal 2020 Andrea si è cimentato in questo progetto, dove è prevista la salita di una montagna partendo e ritornando a quota 0 metri sul livello del mare no stop. Un evento unico mai intrapreso prima da un atleta paralimpico che unisce bicicletta, corsa e montagna. Andrea vanta alcuni importanti successi: le Alpi Apuane (Monte Pisanino), il vulcano Etna, la versione "coast to coast" (Gran Sasso, Corno Grande) e sul Monte Rosa da Genova a Capanna Margherita in 18 ore e 7 minuti.

“Tra queste pagine Ilaria, ormai la mia fotografa ufficiale che mi segue in tutte le mie pazze avventure - spiega Andrea -, racconta alcune tappe del mio pazzo progetto. Il libro ovviamente è ricco di bellissimi scatti, dando il senso dello sforzo e dell'impegno necessario per compiere queste imprese. ”

Il progetto “From 0to0”, oltre alla trasmissione televisiva a cura di Mediaset Focus, sbarca in un libro che verrà presentato da Andrea e Ilaria per raccontare come un uomo, con la sua forza di volontà, possa riuscire comunque ad affermarsi nonostante le difficoltà che la vita a volte gli riserva.