Si presenta il nuovo libro dello psichiatra Enrico Marchi

giovedì, 20 gennaio 2022, 10:04

Come spesso accade negli ultimi anni per le iniziative del Giorno della Memoria dedicate al ricordo della Shoah, anche quest'anno sarà una mostra a dare il via al programma provinciale in cui si inseriscono le iniziative promosse dalla provincia e, in particolare, quelle organizzate dai comuni del territorio

mercoledì, 19 gennaio 2022, 12:56

La scuola primaria Pascoli vi aspetta il 22/1 dalle ore 10 per l'open day in presenza dove sarà possibile, divisi per piccoli gruppi, visitare la scuola, conoscere le insegnanti e scoprire i progetti

martedì, 18 gennaio 2022, 19:42

Jam Academy (https://www.centromusicajam.it) entra a far parte della AES Audio Engineering Society USA, network statunitense internazionale che unisce ingegneri del suono, creativi, scienziati e studenti di tutto il mondo promuovendo i progressi nel campo dell'audio e diffondendo nuove conoscenze e ricerche

martedì, 18 gennaio 2022, 18:39

Nell’anno 1809 Napoleone e Josephine divorziano. La conclusione definitiva del loro rapporto causa grande sofferenza a entrambi. All’imperatrice venne concesso di mantenere il rango e il titolo. Per garantire un erede legittimo e successore all’Impero, l’11 marzo 1810 Napoleone sposa in seconde nozze, per procura dell’arciduca Carlo a Vienna, senza...

lunedì, 17 gennaio 2022, 18:51

La programmazione del Teatro del Giglio, per le prossime settimane, spazia senza soluzione di continuità dalla lirica alla prosa alla danza, in un avvicendarsi di spettacoli irrinunciabili e dal forte impatto teatrale, emotivo e visuale, che non mancheranno di stupire ed emozionare il pubblico

lunedì, 17 gennaio 2022, 12:17

Giovedì 20 gennaio al Cinema Centrale riparte la nuova stagione del Circolo del Cinema di Lucca. La 75ª stagione del Circolo inizia con un’importante novità