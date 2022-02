Cultura e spettacolo



"Annette" al Circolo del Cinema di Lucca

mercoledì, 2 febbraio 2022, 09:24

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta l’appuntamento settimanale con i film in prima visione al Cinema Centrale.

Giovedì 3 febbraio alle ore 21.15 verrà presentato il film Annette di Leos Carax. Annette è un’opera rock scritta e musicata dagli Sparks. Léos Carax dirige un film cromaticamente eversivo ed emotivamente coinvolgente, riempiendolo di riferimenti visivi sorprendenti e originali. Un musical che richiama la tradizione cinematografica di storie melò e noir. Ottimi i due interpreti principali Adam Driver nella parte di uno stand up comedian e Marion Cotillard nei panni di una famosa cantante lirica, impegnati in una improbabile storia d’amore. Palma d’oro al festival di Cannes per la miglior regia. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.



Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 2000 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.