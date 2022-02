Cultura e spettacolo



Cappella S. Cecilia e Sagra Musicale Lucchese presentano il nuovo cd

lunedì, 7 febbraio 2022, 14:59

di leonardo orsucci

Questa mattina (7 febbraio) si sono riuniti i membri della Sagra Musicale Lucchese e della Cappella S. Cecilia della Cattedrale di Lucca, per presentare l'uscita del cd di Pietro Alessandro Guglielmi (1728-1804), frutto della collaborazione dei due enti lucchesi e dell'Orchestra da Camera "Luigi Boccherini" di Lucca e registrato in occasione della 58esima edizione della Sagra Musicale.

Erano presenti questa mattina, all'interno della suggestiva Cappella S. Cecilia il presidente del coro storico della Cappella Luca Bacci, il vice presidente Cesare Rocchi, Luca Celoni, primo violino nonchè presidente dell'Orchestra da Camera "Luigi Boccherini" il presidente della Sagra Musicale Luigi Rovai e molte altre figure importanti della musica lucchese.

"Questa mattina abbiamo presentato il disco della Cappella S. Cecilia in collaborazione con la Sagra Musicale Lucchese - spiega Luca Bacci -. Questo è un binomio indissolubile in quanto colui che fondato la Sagra Musicale, Don Emilio Maggini nel 1963, era anche organista della Cattedrale di Lucca e poi direttore del coro stesso della Cattedrale. Come ogni anno al termine della manifestazione della Sagra Musicale Lucchese il concerto di chiusura ripropone, come lo è stato lo scorso settembre, un inedito di un compositore italiano del 18esimo secolo. Ogni anno la scelta va verso uno dei grandi che sono, purtroppo, rimasti nel dimenticatoio, in questo caso ovviamente mi riferisco a Pietro Alessandro Gugliemi."

"Lasciatemi sottolineare - ha affermato Luca Bacci - come all'interno delle mura cittadine esistono queste tre realtà totalmente lucchesi, la Cappella S. Cecilia, la Sagra Musicale e l'orchestra da Camera "Boccherini", tutte all'interno della nostra città. Una città che potrebbe essere benissimo la Salisburgo italiana, musicalmente parlando, per ciò che c'è ora e per ciò che vi è stato."

Il vice presidente Rocchi, durante la mattinata, ha inoltre rivolto un appello a tutta la cittadinanza: "Invito chi ha piacere di cantare di venire alla Cappella e provare con noi. In questi duri momenti, è fondamentale mantenere un organico stabile per tenere viva e forte una realtà come quella della Cappella S. Cecilia, quindi non abbiate paura e fatevi avanti, siete i benvenuti."

Il CD, nonostante non sia in commercio, sarà disponibile presso la Sagra Musicale Lucchese e la Cappella S. Cecilia. Le registrazioni del concerto del 25 settembre 2021, da cui è composto il CD, sono però già accessibili sul canale YouTube della Sagra Musicale a disposizione di tutti in modo gratuito.

Nell'occasione è stato anche ricordato l'ormai scomparso Don Emilio Maggini, figura centrale della musica lucchese e punto d'origine di numerosissimi progetti sul territorio che oggi portano avanti il suo lavoro, tra cui la Sagra Musicale stessa.

"Don Emilio Maggini, sacerdote, musicista, musicologo, organista e direttore di coro - così Luca Bacci ricorda il maestro lucchese -. Persona di umanità unica, disponibile per tutto e per tutti in qualsiasi momento. Sapeva sempre trovare le parole giuste per accontentare qualsiasi richiesta. E' stato la vita della Sagra Musicale Lucchese da noi ideata nel lontano 1962 a seguito dell'inaugurazione del grande organo della Cattedrale di San Martino. Da allora ogni anno ha cercato di portare la grande musica in Lucca a tutti e soprattutto, come è tutt'ora, in modo completamente gratuito."