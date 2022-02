Cultura e spettacolo



Di padre in figlio, nel segno del metal

mercoledì, 2 febbraio 2022, 13:08

E' un momento importante per Federico Pedichini, in arte Freddy Delirio, musicista affermato a livello mondiale e con uno studio di registrazione avviato a Lunata, meta di artisti dalle più disparate estrazioni, comprese suore specialiste in musica sacra.

Dopo avere pubblicato un live con la sua band "Freddy Delirio & the Phantoms" che è stato accolto benissimo dalla critica, il suo nome è risuonato in tutto il pianeta, visto che per gli appassionati dell'heavy metal ogni uscita dei Death SS, gruppo in cui Delirio suona la tastiera, è un evento.

La band ha recentemente pubblicato "X" che ha venduto alla grande un po' ovunque, raggiungendo, fra l'altro, il primo posto in Amazon Best Seller sezione rock, in Mondadori Store sezione pop-rock internazionale e Ibs sezione hard e metal.

Tutto questo mentre l'attività live è frenata solamente dalla pandemia e riprenderà non appena sarà possibile, viste le tante richieste , fra le quali la prestigiosa partecipazione al festival metal di Wacken, la più importante rassegna mondiale di metal.

Federico Pedichini, che da anni vive a Lucca e possiede un avviatissimo studio di registrazione, l' FP Recording Studio, sulla via Vecchia Pesciatina 95 a Lunata, diventato meta di importanti artisti nazionali e internazionali ha avuto la soddisfazione di vedere crescere un figlio che giorno dopo giorno si è sempre più appassionato alla musica, aiutato evidentemente dal patrimonio genetico ereditato dal padre.

Constatati i progressi enormi di Christian, ancora giovanissimo, Federico non ha avuto dubbi e lo ha inserito nella formazione del suo gruppo Freddy Delirio & the Phantoms come batterista e facendogli registrare un brano che la Black Widow Records ha commissionato a Freddy per un lavoro dedicato allo scrittore H.P. Lovecraft , uno degli ispiratori di temi che sono stati sviluppati in questi anni dall'heavy metal e non solo.

"Sono orgoglioso della crescita musicale di Christian ( si chiamerà in arte Chris Delirio) e quindi non è stato difficile coinvolgerlo in un progetto importante come il gruppo che porta il mio nome – dice Freddy Delirio-. Suonare a livello professionale comporta sacrifici e uno studio continuo non solo dello strumento, ma anche delle tecnologie che stanno portando grandi novità, non sempre artisticamente valide, alla musica. Christian sta impegnandosi molto e i risultati sono davvero strabilianti. Se continua così avrà un brillante futuro nel mondo della musica".