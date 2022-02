Cultura e spettacolo



Don Chisciotte, la vita val bene un sogno

sabato, 5 febbraio 2022, 08:28

di andrea cosimini

Chi era Alfonso Chisciano? Un folle o un sognatore? E cosa Don Chisciotte? Un delirio o una maschera? Ma soprattutto: era Alfonso Chisciano che si credeva Don Chisciotte o il contrario?

Dilemmi vertiginosi che non trovano risposta se non nella sensibilità di ognuno di noi: per la cinica società spagnola del '600, Alfonso Chisciano non era altro che un signorotto impazzito che aveva letto troppi poemi cavallereschi; per l'ignorante contadino Sancho Panza, invece, un coraggioso cavaliere errante che romanticamente aveva creduto in un sogno fino a morirne.

Punti di vista.

In una spettrale Lucca, tristemente deserta, un eroico pubblico, preferendo al trash di Sanremo la poesia del palcoscenico (quello vero), ha assistito ieri sera alla prima delle tre messe in scena del 'Don Chisciotte' di Cervantes, al Teatro del Giglio, nell'adattamento di Francesco Niccolini. All'ingresso non la solita fila della prima del 'Manon Lescaut', ma comunque un buon numero di persone che, munite di un'asfissiante mascherina fpp2, hanno superato la fastidiosa trafila dei controlli, esibendo il 'lasciapassare verde' ed obbedendo all'insolita (e curiosa) richiesta di mostrare, in aggiunta, un documento di riconoscimento per poter entrare...

Tant'è. Lo spettacolo però ha ripagato tutte le aspettative. Bravi gli attori: dai protagonisti, Alessio Boni, convincente nei panni di Don Chisciotte, e Serra Yilmaz, semplicemente unica nel ruolo del fido scudiero Sancho Panza; fino agli attori secondari, con una nota di merito per Biagio Iacovelli, che, con destrezza, ha saputo infondere vita al celebre cavallo Ronzinante, realisticamente riprodotto sul palco.

Favolosi i costumi (di Francesco Esposito), le luci (di Davide Scognamiglio) e le musiche (di Francesco Forni); ma ancora più incredibili la scenografia di Massimo Troncanetti e la regia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni e Marcello Prayer. Non era facile gestire uno spettacolo del genere, così dinamico, nella cornice statica di un teatro. Tutto è filato liscio e il ritmo è stato incalzante, serrato, complici anche gli effetti sonori fuori campo, degni del grande cinema.

Una storia senza tempo, quella del nobile signore spagnolo che, trasportato dalla fantasia, si mette in viaggio in cerca di avventure contro nemici immaginari. Intorno a sé, solo parenti e amici che non lo capiscono, duchi che lo scherniscono, guardie che lo ricercano e medici che lo torturano. Insomma, un sognatore in trappola in una società disumana che taccia di pazzia chiunque provi ad uscire un minimo dal gregge.

Perché Alfonso Chisciano è pericoloso? Perché usa l'immaginazione. E da dove gli deriva? Dalla lettura dei libri. Ecco quindi la sua vera arma, altro che la spada: è la cultura che mette davvero paura ai potenti.

"Dicono che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando" canta un nostro contemporaneo. Ma Don Chisciotte ci insegna a resistere, a costo di essere derisi perché combattiamo contro i mulini a vento...



Foto di Lucia De Luise