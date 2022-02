Cultura e spettacolo



Il cantautore lucchese Joe Natta festeggia 20 anni di attività con molte novità

lunedì, 7 febbraio 2022, 20:26

Il cantautore lucchese Joe Natta proprio in questi giorni festeggia 20 anni di attività musicale. L’artista che vive a Ponte a Moriano in provincia di Lucca con i suoi gatti Dobby, Artù e Dracula, ha al suo attivo 41 album ufficiali, centinaia di videoclip e concerti.



"Durante questi anni - spiega il cantautore Joe Natta - ho conosciuto persone fantastiche, abbiamo suonato, abbiamo riso, abbiamo fatto ridere, ci siamo divertiti. Indubbiamente sono cambiate molte cose nel corso del tempo, vecchie e nuove strade sono state percorse, e io voglio ringraziare tutti quanti per l’affetto e il supporto, in particolare i miei compagni di viaggio, sempre preziosissimi. Quest’anno dunque sarà un anno importante e pieno di sorprese. Ad inizio gennaio è stato pubblicato “Godzilla”, un singolo commemorativo mentre oggi (lunedì 7 gennaio) è appena uscito il mio nuovo album “Fantasmagoria”. Fra tutti i lavori che ho realizzato, soprattutto dopo aver abbandonato il genere demenziale, questo è sicuramente il più personale. Una “Fantasmagoria” è il rapido alternarsi o susseguirsi di immagini strettamente vivide e attraenti. Quello che ho cercato di fare con le 12 canzoni che compongono l’album è trasformare in sensazioni queste immagini, con solo chitarra, voce, armonica e pochi altri strumenti, come quando iniziai 20 anni fa".



L’album è disponibile sui principali stores digitali, e su YouTube è possibile vedere il primo video estratto della canzone “Di storie e fantasmi”.

"A fine marzo uscirà – continua Natta - un altro album, e questa volta sarà davvero “Qualcosa di completamente diverso”, un “esperimento melodico alternativo e bizzarro, un curioso modo di concepire la musica” che spero possa incuriosire e divertire tanto quanto ha fatto con me durante la realizzazione. In questi giorni sto inoltre lavorando a un altro omaggio musicale per il grande Mario Tobino, dopo quello che gli dedicai nel 2019 all’interno del progetto “Musica e poesia”".

Anche con il gruppo musicale “Joe Natta e le Leggende Lucchesi” ci saranno molte novità. Infatti a maggio uscirà il nuovo album, l’ottavo volume di canzoni dedicate alle leggende della provincia di Lucca.



"Con l’omonimo trio acustico – conclude Joe Natta - stiamo preparando due live in diretta streaming dalla nostra pagina Facebook: il primo si terrà venerdì 18 febbraio e il secondo venerdì 25 marzo. Questi due eventi rappresentano l’anteprima del nostro ritorno dal vivo in presenza, durante il festival culturale “Lucca Città di Carta”, dedicato ai libri e alla carta, giunto alla sua seconda edizione, che si svolgerà nella splendida cornice storica del Real Collegio il 23, 24 e 25 aprile. Il festival è organizzato dalle associazioni culturali “Nati per Scrivere” e “L’Ordinario”.



Il nostro concerto sarà domenica 24 aprile alle 15 con ingresso gratuito. Desidero congedarmi con un grazie a tutti e buona musica sempre!".

La ventennale storia artistica di Joe Natta inizia nel gennaio 2002 alternando canzoni demenziali ad altre più ironiche e serie con le quali, in modo simpatico, cerca di sensibilizzare la gente su temi importanti quali la perdita dei valori, la solidarietà, la lettura, il folclore locale, e molto altro. Le sue canzoni comico demenziali sono raccolte nell’album “15 anni di risate” che ha superato i 4 milioni di ascolti solamente su YouTube. Nel 2011 dà vita al progetto musicale “Leggende Lucchesi” dedicato interamente alla riscoperta delle leggende e della tradizione orale di Lucca, della Garfagnana, della Versilia e a personaggi e storie legate al folclore e alla cultura locale. Nel 2015 inizia un altro progetto musicale “Songs for Halloween” dedicato appunto alla festa di Halloween con canzoni e videoclip in tema. Nel 2018 inizia il nuovo progetto “Musica e Poesia” dedicato alla riscoperta di grandi poeti di ieri e di oggi musicando tutte quelle poesie che più lo hanno emozionato. Sono circa 250 le poesie musicate nel corso del tempo da Joe. Nell’anno successivo pubblica assieme allo scrittore Alessio Del Debbio il libro “Chi ha paura del Linchetto?” dedicato al folclore lucchese. Nel 2020 pubblica “Te le dico e te le canto (Un bambino che cos’è?)” un album di filastrocche per bambini scritto assieme all’insegnante di scuola dell’infanzia Maria Pia Michelini. Sempre nel 2020 inizia un nuovo progetto musicale assieme al poeta Zairo Ferrante, fondatore del “Dinanimismo”, movimento poetico/artistico di neoavanguardia, dal quale nasce l’album “Parole e musica in divenire”. Dal 2021 collabora al Podcast del progetto “Retrostorie”. Una nota di curiosità e simpatica da evidenziare durante il suo periodo demenziale, è stata la presenza di Nonna Rolanda, nonna paterna di Joe, che ha recitato nei suoi cortometraggi comici e cantato alcune delle sue canzoni. Un fenomeno multimediale davvero originale che ha conquistato il cuore degli internauti e che continua a farlo anche dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2007.