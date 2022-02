Cultura e spettacolo



Il maestro Jonathan Brandani, direttore d'orchestra di origini lucchesi, è il nuovo direttore artistico del Teatro del Giglio

mercoledì, 9 febbraio 2022, 14:34

È stata annunciata ufficialmente al Comune di Lucca ieri pomeriggio, martedì 8 febbraio – nel corso della Commissione congiunta di Indirizzo e Controllo su Enti, Aziende e Istituzioni Partecipate, Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del territorio e Politiche Formative, Giovanili e di Genere, Cultura e Sport –, la nomina del Maestro Jonathan Brandani a Direttore Artistico del Teatro del Giglio. Artista di origini lucchesi, classe 1983, Brandani ha svolto i propri studi musicali presso la Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna, dove si è laureato in direzione d'orchestra con il massimo dei voti e la lode; successivamente, ha conseguito il Master of Arts in direzione d'orchestra presso la Yale University. L'agenda del Maestro Brandani è densa di impegni sia artistici che istituzionali: ha infatti al proprio attivo una brillante carriera internazionale, che lo ha portato e lo porterà a dirigere nei più importanti teatri lirici e nelle sale da concerto più prestigiose mentre, sul fronte della Direzione Artistica, all'incarico ricevuto dal Teatro del Giglio si affianca quello recentemente conferitogli da Calgary Opera (Canada).

«Con la nomina per il triennio 2022-2024 del Maestro Brandani a Direttore Artistico - ha affermato l'avv. Giovanni Del Carlo, Amministratore Unico del Teatro del Giglio – si apre una nuova fase per il Teatro del Giglio, dopo i lunghi e produttivi anni condotti dal Maestro Aldo Tarabella, che ha concluso recentemente il suo mandato. Con Brandani si ha un cambio generazionale, che siamo certi potrà mantenere il nostro teatro al passo con i tempi, pur nella consapevolezza che il melodramma ha le proprie radici affondate nella cultura e nella competenza che vengono dalla profonda conoscenza della nostra storia musicale, cultura e competenza che abbiamo riconosciuto nel Maestro Brandani e che hanno guidato la nostra decisione di conferirgli un incarico così strategico e importante per un Teatro di Tradizione come quello di Direttore Artistico.»

«Il legame con la mia città – ha affermato il Maestro Jonathan Brandani - è sempre stato forte e non si è mai interrotto nonostante i miei impegni internazionali. Per quanto riguarda il Teatro del Giglio, la mia prima collaborazione risale al 2013 ed arriva fino all'emozionante opera Napoli Milionaria, produzione "costruita" prima del lock-down del marzo 2020, poi caparbiamente ripresa per la messa in scena nel settembre 2021 e prossima alle recite a Livorno e Pisa. Con questa nuova collaborazione con il Teatro del Giglio desidero mettere al servizio della mia città le esperienze maturate in questi anni di attività artistica all'estero; l'obiettivo è di dare nuovo slancio e vigore al teatro della mia città, trasformandolo in cuore pulsante dell'attività culturale cittadina e con l'ambizione di farlo diventare un punto di riferimento nel panorama nazionale. Nelle scorse settimane, con l'aiuto prezioso dei miei collaboratori, abbiamo già svolto un intenso lavoro dedicato all'impostazione della domanda ministeriale, chiusa il 31 gennaio, che ci ha dato modo di costruire una strategia culturale e produttiva volta sia alla pianificazione degli appuntamenti lirico/sinfonici, sia alla progettazione di progetti speciali dedicati alla multidisciplinarietà, all'educazione delle nuove generazioni e all'allargamento del repertorio.»