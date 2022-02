Cultura e spettacolo



Iniziano gli incontri per conoscere Palazzo Ducale

martedì, 8 febbraio 2022, 12:47

di barbara ghiselli

Una serie di incontri gratuiti dal 15 febbraio fino a maggio per conoscere palazzo Ducale attraverso i personaggi storici che lo hanno abitato: sono gli appuntamenti de "I martedì del Palazzo. Storie, memorie e curiosità".

Ogni martedì, infatti, nell'Armeria di Palazzo Ducale si terranno alle 16.30 incontri divulgativi sulla storia del Palazzo del governo di Lucca che fu sede della Repubblica, del Principato di Elisa Bonaparte Baciocchi, del ducato di Maria Luisa Di Borbone, della provincia di Lucca e della Prefettura di Lucca. Gli incontri sono organizzati dall'ente provinciale e a cura dell'associazione "Napoleone ed Elisa".

Come è stato evidenziato dal consigliere provinciale, titolare della delega alla cultura Sara D'Ambrosio, durante la conferenza stampa di presentazione degli incontri che si è tenuta questa mattina all'Armeria di Palazzo Ducale: "Questa è un'area informativa e di accoglienza recentemente restaurata grazie ad un importante finanziamento europeo del programma Italia – Francia Marittimo nell'ambito del progetto Gritaccess ed inserita in un circuito tirrenico dei patrimoni culturali accessibili. Nei nuovi locali, riaperti al pubblico alla fine di novembre, sono state collocate le due colonne lignee che facevano parte del teatro di Elisa Baciocchi all'interno del Palazzo, recentemente restaurate dal BPM e Rotary Club di Lucca".

D'Ambrosio ha ricordato che Palazzo Ducale, storicamente, ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita culturale di Lucca e che è quindi motivo di grande soddisfazione che torni a essere un luogo dove la cultura si incontra e dialoga con la città.

Ha poi dichiarato: "In questo senso, iniziative come 'I martedì del Palazzo. Storie, memorie e curiosità' divengono fondamentali: se da una parte, infatti, valorizzano i luoghi del Palazzo e fanno sì che la città si riappropri di spazi importanti come la appena recuperata Antica Armeria, dall'altra offrono l'opportunità di conoscere, grazie all'alta qualità dei relatori, parti di storia meno conosciute, ma non per questo meno interessanti. Anzi, forse proprio perché più 'curiose', ancora più coinvolgenti e stimolanti".

"I relatori – ha poi sottolineato Roberta Martinelli, presidente dell'associazione "Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana" -, provengono da mondi e settori diversi. Le varie vicende ed epoche storiche saranno affrontate infatti attraverso l'approfondimento di un personaggio o di un aspetto peculiare, senza seguire l'ordine cronologico, ma spaziando nel tempo e nei luoghi del Palazzo. I personaggi 'parleranno' attraverso fonti documentarie: lettere, relazioni, diari. A un relatore, spesso si affiancherà qualcuno a interpretare, dare vita a quei documenti, che si tratti di parole, ricette, profumi o abiti. All'immagine grafica realizzata appositamente da Beatrice Speranza è affidato proprio questo messaggio: conoscere e riconoscere il Palazzo da una diversa visuale, cogliendo la vivacità della sua storia".

Martinelli ha precisato che l'incontro di martedì 8 marzo si terrà, a differenza degli altri, a Villa Bottini.

Ingresso gratuito fino al raggiungimento della capienza massima della sala. Si accede con certificazione verde rafforzata (Super Greenpass) e mascherina di tipo Ffp2 - salvo per i soggetti esclusi dall'obbligo - previa rilevazione della temperatura corporea e sanificazione delle mani.

Info e prenotazioni: dal lunedì al venerdì 9,30 – 13,30 tel. 0583417363













Ecco il calendario degli eventi al momento programmati, da febbraio ad aprile 2022, con appuntamento sempre di martedì alle 16,30 per una parte di ascolto ed una di visita.







Martedì 15 febbraio

"Il teatro di Elisa: il restauro delle colonne lignee ritrovate", con Ilaria Boncompagni, funzionario storico dell'arte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, e Laura Del Muratore, restauratore di beni culturali.







Martedì 22 febbraio

"Abiti da giorno maschili nell'alta società durante l'Impero napoleonico" di Ben Townsend, scrittore e consulente storico per la TV (BBC), la radio e il cinema, con un particolare interesse per il periodo napoleonico e georgiano.







Martedì 1 marzo

"Musica a Palazzo. Tasche, tavole, camera, teatro", di Gabriella Biagi Ravenni, musicologa e storica della musica.







Martedì 8 marzo (l'incontro si terrà a villa Bottini)

"Una storia al femminile: dal giardino di Malmaison al linguaggio dei fiori", di Simonetta Giurlani Pardini, storica del profumo e creatrice di fragranze.







Martedì 15 marzo

"Le nuove cucine di Palazzo: organizzazione e grandeur", dell'architetto Velia Gini Bartoli.







Martedì 22 marzo

"Il giardino della Principessa: un viaggio botanico fra Parigi, Caserta e Lucca", di Iacopo Lazzareschi Cervelli, giornalista e ufficio stampa del Comune di Lucca, curatore e autore di pubblicazioni di carattere storico e saggistico.







Martedì 29 marzo

"Napoléon di Abel Gange: la storia di un capolavoro", di Pier Dario Marzi, docente di storia e filosofia ed esperto di cinema, vice presidente del cineforum Ezechiele 25,17.







Martedì 5 aprile

"Musica e liturgia in chiesina di Palazzo", di Fabrizio Guidotti, ricercatore freelance dalle tradizioni storico-musicali lucchesi e dalla musica d'organo italiana sette-ottocentesca.







Martedì 12 aprile

"La Principessa e il Sindaco: ragioni e sentimenti a confronto sul progetto della piazza Napoleone", di Paolo Bertoncini Sabbatini, storico dell'architettura; con la partecipazione dell'attore Marco Brinzi che darà 'voce' al Maire Giacomo Sardini.







Martedì 26 aprile

"Abiti da sera maschili nell'alta società durante l'Impero napoleonico" di Ben Townsend, scrittore e consulente storico per la TV (BBC), la radio e il cinema, con un particolare interesse per il periodo napoleonico e georgiano.