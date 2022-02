Cultura e spettacolo



Jam Masterclass Days: incontro con lo stage manager Francesco Gallo

lunedì, 7 febbraio 2022, 17:38

Proseguono con lo stage manager Francesco Gallo gli incontri gratuiti di Jam Academy per chi vuole entrare nel mondo della musica da professionista. L'Istituto Jam Academy di Lucca (https://www.centromusicajam.it) organizza infatti 10 masterclass gratuite, in presenza e online, specifiche sul mondo dell'industria musicale.

L'appuntamento con Francesco Gallo, stage manager di trasmissione televisive importati quali il Festival di Sanremo e Xfactor, è sabato 12 febbraio alle 10 in presenza nella sede dell'istituto (via di Tiglio, 1369D, 55100 Lucca) per parlare di "Come lo fai conta molto di più di cosa usi: l'importanza dello stage management nei grandi eventi e nelle trasmissioni televisive".

I "Jam Masterclass Days" sono incontri in cui alcune tra le migliori figure professionali che collaborano con l'istituto si mettono a disposizione di studenti e aspiranti musicisti o producer, studenti o esterni all'Academy, per un confronto sul mondo del lavoro a livello pro. Si tratta di nomi che operano in vari settori dell'industria musicale: sound designer, producer, discografici, mastering specialist, avvocati ed esperti del settore fiscale, produttori, tecnici del suono, stage manager, etc.

Ecco il calendario dei prossimi incontri: sabato 19 febbraio alle 10, on line, incontro con il sound designer Marco Olivi (Mario Biondi, Afterhours, Diaframma, Ghemon, Ex-Otago, Aquarama, Selton); sabato 26 febbraio alle 10, on line, incontro con il music composer & producer Fab Martini (Sky, Microsoft, Canon, Mediaset, Bosch, Widiba, UEFA, Nestlè); sabato 5 marzo alle 10, on line, incontro con il discografico ed. Ishtar Srl Davide Rosa (Nicola Conte, Toco, The Dining Rooms, Mario Biondi, Cesare Picco, Moni Ovadia); sabato 12 marzo alle 10 appuntamento con il mastering specialist Giovanni Versari (Verdena, Franco Battiato Mario BIondi, Levante, Vinicio Capossela); sabato 19 marzo alle 10, on line, incontro con l'avvocato e presidente di Note Legali e del coordinamento delle associazioni dei musicisti Andrea Marco Ricci per parlare dell'inquadramento fiscale del musicista; sabato 26 marzo alle 10 all'istituto Jam Academy, incontro di orientamento sul Master post universitario MAI (Musica applicata all'immagine) dell'istituto Boccherini con Fulvio Pietramala, direttore per l'anno acccademico 2021-2022; sabato 2 aprile alle 10, on line, appuntamento con il produttore musicista Raffaele Scogna (Ghemon, Diodato, Gabbani Nic Cester, Angelica, Selton, Lamo, Effenberg); lunedì 4 aprile alle 12, on line, il CEO London performers education board Max Magagni parla di sbocchi professionali post Bachelor of Arts, proseguimento studi all'estero ed equipollenza del titolo in Italia.

Gli esterni all'istituto Jam Academy hanno accesso esclusivamente alla masterclass svolte in modalità online ed è richiesta la registrazione attraverso il form www.centromusicajam.it/jam-2022-masterclass-days-lezioni-online-gratuite-con-esperti-del-mondo-della-musica. Tutte le masterclass online e in presenza sono gratuite e a numero chiuso. Su richiesta degli interessati verrà inviato un Attestato di Partecipazione Jam Academy in formato digitale, per ogni singolo evento a cui si è partecipato.

Contatti: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam.it.