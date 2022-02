Cultura e spettacolo



"La persona peggiore del mondo" al Circolo del Cinema di Lucca

martedì, 8 febbraio 2022, 12:56

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta l’appuntamento settimanale con i film in prima visione al Cinema Centrale.

Giovedì 10 febbraio alle ore 21.15 verrà presentato il film La persona peggiore del mondo di Joachin Trier. Oslo, oggi. Julie ha quasi trent’anni e non ha ancora scelto la sua strada. È passata dalla medicina alla psicologia, alla fotografia ed a ogni scelta si è accompagnata una relazione. Finché non incontra Axel e va a vivere con lui con il costante progetto di fare figli messo sul tavolo (da lui). Ma l’irrequietezza della giovane donna non è ancora terminata e il destino riserverà sia a lei che ad Axel parecchie sorprese. Una vera e propria storia d’amore anomala e complessa che si articola e si snoda attraverso gli umori e gli Stati d’animo della sua protagonista. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 2000 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.