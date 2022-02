Cultura e spettacolo



"NoTrap!": la risposta dell’ITE “F. Carrara” a bullismo e cyberbullismo

venerdì, 4 febbraio 2022, 11:18

Essere protagonisti del cambiamento, affrontare il disagio morale e psicologico muniti di precise conoscenze e competenze, gestire in modo consapevole, autonomo e condiviso la soluzione dei problemi, diffondere la cultura del rispetto e della collaborazione: questi gli obiettivi storici del progetto “No Trap!” (Noncadiamointrappola!) che il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze promuove dal 2008 nelle scuole medie e superiori per sensibilizzare l’opinione pubblica, e non solo quella giovanile, al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo affinché a entrambi venga posto un argine efficace.

Anche l’ITE “F. Carrara” partecipa al progetto - di cui è referente, per l’Istituto, la professoressa Chiara D’Antonio - con due classi, la 2A e la 2C, che, Martedì 25 Gennaio, guidate dalla psicologa e ricercatrice universitaria dottoressa Ludovica Di Paola, hanno affrontato la prima fase delle attività previste: una presentazione articolata del tema in oggetto, la compilazione di un questionario utile ai ricercatori per comprendere l’entità, le caratteristiche del bullismo e del suo modo di manifestarsi tra gli studenti che frequentano il primo biennio della scuola media superiore, e la selezione, infine, su base volontaria, di quattro alunni per classe desiderosi di essere formati al ruolo di peer educator.

La formazione, sulla quale è centrata la seconda parte del progetto e che riguarda, oltre agli alunni selezionati, anche i docenti, fa perno su temi di grande interesse quali la socialità, le relazioni umane, l’empatia e sulle tecniche dell’ascolto attivo. In questa fase, i futuri peer educators saranno chiamati a cimentarsi in attività laboratoriali che consentano loro di replicare con i compagni quanto appreso sui e nei processi comunicativi. Da qui i giochi di ruolo proposti ai corsisti per potersi immedesimare e identificare, di volta in volta, nel bullo, nella vittima, nel gregario, nello spettatore, ma anche l’analisi di casi sottoposti alla loro attenzione per imparare a cogliere e decodificare emozioni come la rabbia, la tristezza, la vergogna e l’umiliazione.

Entro i mesi di febbraio-marzo verrà altresì riservato un approfondimento al tema del bullismo agito su base etnica. Parteciperanno allo studio del fenomeno tutte le classi prime del “Carrara” e del “Nottolini”.