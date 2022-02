Cultura e spettacolo



Torna la danza al Teatro del Giglio con "Blu infinito"

lunedì, 7 febbraio 2022, 12:35

Il sipario del Teatro del Giglio, non appena chiuso sul grande successo di Don Chisciotte - protagonisti nel fine settimana Alessio Boni e Serra Yilmaz con tre applauditissime recite -, si riaprirà il 9 febbraio (alle ore 21) per accogliere Evolution Dance Theater con lo spettacolo Blu infinito, fusione innovativa ed emozionante di danza, arte, acrobazia, magia e illusione che ha per tema portante, appunto, il blu infinito del mare, origine di ogni metamorfosi, che muta di forma e densità, avvolgendo le sue misteriose creature in un sensuale e travolgente abbraccio. La Compagnia, che presenta spettacoli che hanno affascinato e ipnotizzato il pubblico di tutto il mondo, è stata creata nel 2009 dall'unione artistica dei direttori e coreografi Anthony Heinl (ex Momix) e Nadescha Casavecchia. L'uso della tecnologia e il suo costante dialogo con la performance dei poliedrici artisti del gruppo (danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti, atleti) è uno degli elementi distintivi della Compagnia, che trova la propria cifra originale nel "blacklight teather" supportato da un progetto luci (diretto da Adriano Pisi) molto complesso che si serve di effetti laser (Simone Sparky), specchi, rifrazioni e videoproiezioni interattive basate sulla tecnologia del Light Wall, uno schermo interattivo sviluppato dal coreografo, che grazie ai suoi studi in chimica e fisica è da sempre alla ricerca del perfetto connubio tra arte, scienza e tecnologia.