Cuori in divisa



Il poliziotto Tonelli, segretario del Sap, sta con la 'Gazzetta di Lucca'

martedì, 23 gennaio 2018, 16:20

di barbara pavarotti

Gianni Tonelli, segretario generale del Sap (sindacato autonomo di polizia), fa il poliziotto da 34 anni. Una vita spesa nella difesa dei colleghi e nella denuncia delle difficili condizioni in cui troppo spesso si trovano ad operare. Perché, spiega, “sono entrato in polizia per salvare il mondo, poi mi sono convinto che dovevo prima salvare la polizia”. Le sue denunce gli hanno portato l’apertura di un procedimento disciplinare per la sospensione dal servizio, ancora in fase di valutazione. Due anni fa, Tonelli, per sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto da lui denunciato, attuò uno sciopero della fame per ben 61 giorni, perdendo 24 chili e finendo in ospedale due volte per un malore. Dal 17 gennaio lo ha ripreso, sempre per far capire, dice, “che la verità non è un reato”. E ora si scaglia contro la denuncia per vilipendio alle forze armate subita da Aldo Grandi.

Gianni Tonelli, “Coglioni in divisa”, il titolo dato da Aldo Grandi a una rubrica in cui difende l’operato delle forze dell’ordine, a suo avviso è un titolo offensivo?

Assolutamente no, considerando che si tratta di una rubrica completamente a favore delle Forze dell’Ordine. Il direttore Aldo Grandi prese spunto da un mio editoriale in cui scrissi che i miei colleghi si fanno trattare da “coglioni”. E’ da questa mia provocazione che nasce il nome della rubrica, dunque figuriamoci se proprio io, possa ritenerla offensiva. Che poi offensiva non è, e ciò si palesa anche a persone di scarsa avvedutezza.

Come giudica la denuncia da parte del comando provinciale dei carabinieri di Lucca verso Grandi per vilipendio delle forze armate?

Questa denuncia è inopportuna, talmente tanto inopportuna che mi porta a sospettare che le finalità siano altre. In rete è pieno di blog e blogger che offendono pesantemente le forze dell’ordine. Esistono siti internet e pagine facebook cariche di odio nei confronti di uomini e donne in divisa. Vere e proprie espressioni del partito dell’Antipolizia. Vorrei chiedere al comandante provinciale dei Carabinieri di Lucca, quante di queste ha denunciato per vilipendio delle forze armate. Nessuna? Allora sono legittimato ad avere un sospetto, perché la rubrica di Aldo Grandi stimolava nella comunità interna delle divise la consapevolezza sull’ingratitudine del sistema nei confronti dei suoi difensori. Temo che si stia cercando di inibire questa consapevolezza e se così fosse, sarebbe davvero molto grave.

In un eventuale procedimento, il Sap potrebbe schierarsi a favore di Grandi?

Costituirsi parte civile tecnicamente non è possibile perché se lo facessimo saremmo contro Grandi, e così non è perché lui è dalla nostra parte. Ci impegneremo sicuramente, già da ora, a testimoniare a favore di Grandi, perché da uomo in divisa e da rappresentante sindacale, non mi sento affatto offeso dal titolo di quella rubrica.

Lei ha alle spalle decenni di battaglie a favore della polizia, eppure è stato anche molto osteggiato dai vertici. Perché?

Proprio per questo motivo. Perché come ha fatto e fa Aldo Grandi, denuncio le malefatte di sistema che rischiano di debilitare l’apparato della sicurezza, a discapito dell'interesse della comunità interna e del Paese.

Dal 17 gennaio lei ha iniziato un nuovo sciopero della fame dopo quello di 61 giorni del 2016. Perché?

Perché denuncio verità taciute nell’interesse dei miei colleghi e della comunità del Paese. Non dimentichiamoci che il “coglioni” in divisa hanno giurato fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione; rischiano la pelle su strada per una manciata di lenticchie. Sono rimasto addolorato per l'attacco subìto da Aldo Grandi.