Insegnante augura la morte a poliziotto. Tonelli, Sap: «Cosa pretende di insegnare? Da sospendere»

martedì, 27 febbraio 2018, 19:06

Nelle ultime ore circola in rete un video in cui si vede un’insegnante con una bottiglia di birra in mano che durante la manifestazione a Torino, ha inveito contro gli agenti del Reparto Mobile, utilizzando termini deplorevoli ed augurando la morte ad uno di loro.

«Abbiamo assistito alla sospensione di un poliziotto per molto meno, per aver detto in un video “risorse della Boldrini” – commenta Gianni Tonelli, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) -, adesso ci chiediamo: cosa ne sarà di questa ‘insegnante’? Cosa avrà mai potuto insegnare questa persona ai suoi alunni? E’ possibile che una istituzione come la scuola, deputata alla formazione e all’inclusione nella società, si avvalga di insegnanti del genere che incitano all’odio, non rispettano le istituzioni dello Stato e dicono durante un’intervista che lotterebbero armate di fucile? Sono queste – conclude Tonelli – le figure infiltrate nelle pseudo cultura autoreferenziale italiana che alimentano i focolai del partito dell’Antipolizia e degli allergici alle divise. Da cittadino, ancora prima che poliziotto, mi aspetto che questa persona sia immediatamente sospesa dall’insegnamento. Per il bene degli studenti, per la loro integrità morale e per la dignità della nobile categoria degli insegnanti. Quelli veri».