Cuori in divisa



Imbrattata lapide in Via Fani, Paoloni (Sap): «C’era da aspettarselo. La svastica al contrario era un campanello d’allarme»

giovedì, 22 marzo 2018, 15:59

Durante la scorsa notte, per la seconda volta, è stato imbrattato il monumento eretto tra Via Fani e via Stresa, in memoria degli agenti della scorta di Aldo Moro, barbaramente uccisi per mano di terroristi delle Brigate Rosse.

“BR” infatti, è quanto è stato scritto sulla lapide con una bomboletta spray.

Duro il commento del neosegretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), Stefano Paoloni, il quale condanna fermamente quanto accaduto: «Non possiamo che condannare questa ennesima offesa alla memoria dei colleghi caduti in servizio, commessa da chi non ha il coraggio e la capacità di sostenere pubblicamente le proprie idee, e preferisce nascondersi dietro gesti di una tale viltà. C'era da aspettarselo, non meno di qualche settimana fa, la base in cemento della stele, fu imbrattata con una scritta e due svastiche al contrario, che lasciavano ben immaginare l’estrazione del pensiero dei loro autori. Purtroppo – prosegue – chi commette gesti del genere, è mosso dalla stessa matrice ideologica di chi crea disordine durante le manifestazioni; di chi inveisce contro le Forze dell’Ordine; di chi augura loro la morte e le pene peggiori. Il problema è chi anima e legittima tali azioni e comportamenti, non censurandoli apertamente con decisione aderisce al cosiddetto partito dell’Antipolizia. Sarà importante pertanto, vedere chi stigmatizzerà quanto accaduto. Per amore di democrazia e di chi per essa ha versato del sangue, ci auguriamo siano in tanti».