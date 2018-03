Cuori in divisa



Lecce. Manifestazione autorizzata e bombe carta contro la polizia. Tonelli (Sap): «Democrazia in pericolo»

sabato, 17 marzo 2018, 01:29

«A Lecce i No-Tap in queste ore, stanno manifestando con un corteo autorizzato, per “festeggiare” un anno di lotta contro la realizzazione del gasdotto. E come stanno festeggiando? Da veri professionisti dell’ordine pubblico, lanciando bombe carta contro la polizia». È questo il commento di Gianni Tonelli, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), in merito a quanto sta avvenendo a Lecce in queste ore.

«Cosa conta davvero per questi manifestanti? La lotta per cui dicono di essere scesi in piazza, o i tafferugli con la Polizia? La democrazia è sempre più in pericolo e non smetterà di esserlo se si permetterà ancora a questa gente, di imporre il proprio pensiero con forme di violenza. Ci auguriamo che gli autori del gesto siano individuati e puniti. Ricordo che settimane fa, a Torino, una bomba cara chiodata ha ferito un collega. Basta trattarci come carne da macello».