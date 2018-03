Libero l’egiziano che pestò il carabiniere a Piacenza. Tonelli, Sap: «Pura indecenza»

Altri articoli in Cuori in divisa

martedì, 27 febbraio 2018, 19:06

Nelle ultime ore circola in rete un video in cui si vede un’insegnante con una bottiglia di birra in mano che durante la manifestazione a Torino, ha inveito contro gli agenti del Reparto Mobile, utilizzando termini deplorevoli ed augurando la morte ad uno di loro

venerdì, 23 febbraio 2018, 02:29

"Hanno detto che volevano stanare i 'fascisti' invece stanno devastando Torino e hanno ferito tre poliziotti lanciando pietre e bottiglie. Questi non sono antifascisti ma pazzi criminali". Commenta così Gianni Tonelli, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), quanto sta avvenendo in queste ore in strada a Torino

mercoledì, 14 febbraio 2018, 13:45

Inseguiti, assaliti, pestati, umiliati, derisi e, infine, abbandonati da chi avrebbe dovuto difenderli senza lasciarli soli in mezzo alla strada. A Piacenza il simbolo di uno stato inesistente messo in ginocchio in nome di un antifascismo senza senso e senza storia

martedì, 13 febbraio 2018, 16:11

Dopo il macabro omicidio di Pamela, avvenuto a Macerata, qualcuno ha pensato bene che la mossa migliore fosse rimuovere il questore. Gianni Tonelli del Sap si domanda perché

lunedì, 12 febbraio 2018, 14:05

E’ questo il commento di Gianni Tonelli, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), dopo gli scontri di Piacenza, rimasti nella totale indifferenza dei vertici

martedì, 6 febbraio 2018, 11:36

Abbiamo lasciato Tonelli su queste colonne con il suo sciopero della fame, intrapreso perché oggetto di un provvedimento disciplinare per la sospensione dal servizio