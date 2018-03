Offende la memoria del carabiniere vittima di incidente stradale. Il Sap lo denuncia

Altri articoli in Cuori in divisa

venerdì, 23 marzo 2018, 17:38

«L’utilizzo della pistola taser – aggiunge a tal proposito Paoloni – è fondamentale perché permette agli operatori di difendersi in casi di estremo pericolo, in condizioni di sicurezza maggiori evitando dunque, un contatto molto diretto con il criminale rendendolo inoffensivo allo stesso tempo»

giovedì, 22 marzo 2018, 21:36

Hanno gioito per la morte di due poliziotti. In otto denunciati per vilipendio, Paoloni (segretario nazionale Sindacato autonomo di polizia): «Primo atto di giustizia colleghi, ora attendiamo la Magistratura»

giovedì, 22 marzo 2018, 15:59

Durante la scorsa notte, per la seconda volta, è stato imbrattato il monumento eretto tra Via Fani e via Stresa, in memoria degli agenti della scorta di Aldo Moro, barbaramente uccisi per mano di terroristi delle Brigate Rosse

mercoledì, 21 marzo 2018, 18:07

Dopo l'elezione di Gianni Tonelli in Parlamento, lo stesso durante il Consiglio Nazionale Generale, tenutosi a Rimini dal 19 al 21 marzo, ha ritenuto opportuno rassegnare le dimissioni dalla carica di segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia

martedì, 20 marzo 2018, 12:32

Scritte offensive della memoria del giuslavorista Marco Biagi, ucciso dalle Nuove BR, sono apparse ieri, giorno dell'anniversario del suo assassinio, sulle pareti dell'università. La DIGOS trasmetterà in tempi brevi alla Procura di Modena, un’informativa contro ignoti

sabato, 17 marzo 2018, 01:29

«A Lecce i No-Tap in queste ore, stanno manifestando con un corteo autorizzato, per “festeggiare” un anno di lotta contro la realizzazione del gasdotto. E come stanno festeggiando? Da veri professionisti dell’ordine pubblico, lanciando bombe carta contro la polizia»