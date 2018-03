Cuori in divisa



SAP, cambio al vertice. Stefano Paoloni nuovo segretario generale al posto di Tonelli

mercoledì, 21 marzo 2018, 18:07

Dopo l'elezione di Gianni Tonelli in Parlamento, lo stesso durante il Consiglio Nazionale Generale, tenutosi a Rimini dal 19 al 21 marzo, ha ritenuto opportuno rassegnare le dimissioni dalla carica di segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia, pur in assenza di impedimenti per l’attività. "Lo faccio per ragioni di opportunità - dice Tonelli - ma come ho detto più volte, non abbandonerò il Sap, resterò nella struttura nazionale, anche perché la decisione di accettare la candidatura, ha lo scopo di dare potenzialità a quella che è stata la lotta sindacale e la tutela della brava gente".

Nuovo Segretario Generale del Sap, dunque, è Stefano Paoloni, 48 anni, di Ferrara, vice ispettore della Polizia di Stato, in forza dal 1991, e già Presidente Nazionale.

"È un onore per me aver ricevuto questo incarico importante e delicato da parte del Consiglio generale. Il mio sarà un impegno che garantirà continuità a quella che è stata l'attività del SAP negli ultimi quattro anni. La sicurezza è una priorità che i cittadini manifestano continuamente. Il nostro impegno deve essere volto a rendere l'apparato efficiente e funzionale alle esigenze del personale e dei cittadini, avendo anche il coraggio di affrontare importanti cambiamenti al fine di colmare le lacune che sono sotto gli occhi di tutti. Gli operatori della sicurezza - conclude - hanno bisogno delle garanzie necessarie per svolgere il loro servizio con dignità e orgoglio".