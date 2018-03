Cuori in divisa



Stranieri lanciano bottiglie di vetro contro la polizia

venerdì, 30 marzo 2018, 20:08

“Quanto accaduto alla stazione di Milano Centrale, è di una gravità inaudita. Non si possono colpire con bottiglie di vetro, due servitori dello Stato mentre stanno facendo il proprio dovere”. Commenta così Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), quanto accaduto a due poliziotti che mentre arrestavano due stranieri irregolari per spaccio di sostanze stupefacenti, presso la stazione di Milano Centrale, sono stati aggrediti da circa trenta immigrati con il lancio di bottiglie in vetro. Fortunatamente i due poliziotti non hanno riportato ferite.

“Ancora una volta - continua Paoloni - ci troviamo ad assistere a scene di questo tipo. Gli operatori delle forze dell'ordine sono allo stremo per via di un sistema ridotto al lastrico da scellerate politiche di tagli alla sicurezza. Serve maggiore attenzione e maggiori regole per la tutela delle Forze dell’Ordine, soprattutto oggi, con questa allerta terrorismo altissima, serve certezza della pena, occorre che chi si rende responsabile di questi atti, sia severamente punito. Non si può lasciare libero e indisturbato chi prende a bottigliate la Polizia, organo deputato alla nostra sicurezza".