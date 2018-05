Cuori in divisa



Bandiera della Kaiserliche Marine in camera, il carabiniere prosciolto da ogni accusa

mercoledì, 9 maggio 2018, 17:55

di aldo grandi

Finalmente c'è ancora qualcuno, all'interno dell'Arma, che ha il coraggio di prendersi sulle spalle la responsabilità di adottare una decisione sicuramente politicamente scorretta, certamente lontana anni luce dal Pensiero Unico Dominante in Italia, ma che restituisce non soltanto dignità a colui che era stato messo alla gogna - il giovane carabiniere accusato di avere affisso nella propria camera della caserma Baldissera a Firenze, sede del sesto battaglione Toscana, la bandiera della Kaiserliche Marine erroneamente giudicata simbolo del terzo reich - ma ridimensiona un episodio che non avrebbe nemmeno meritato gli onori della cronaca se non fosse per l'ormai consueto allarme lanciato costantemente e ad arte dalla Sinistra e dai suoi servi sciocchi che vogliono a tutti i costi vedere il fascismo e il nazismo anche dove non esistono.

Il comando del Quinto reggimento carabinieri Emilia Romagna, cui aveva fatto ricorso gerarchico la difesa del carabiniere, ha, infatti, annullato la sanzione di tre giorni di consegna semplice che erano stati inflitti al militare.

In sostanza è stato appurato non solo che il militare non aveva e non ha mai avuto né manifestato in alcuna occasione simpatie per i movimenti di estrema destra tantomeno nostalgie per il periodo nazista, ma che la bandiera non aveva altro valore che quello storico trattandosi di un vessillo non risalente al terzo reich, bensì al secondo, quello, in sostanza, del Kaiser Guglielmo che con Hitler e il nazismo non ha niente a che spartire.

Gli atti del procedimento sono stati, poi, trasmessi alla procura della Repubblica affinché valuti il comportamento del fotogiornalista che aveva scattato l'immagine dell'interno della camera del carabiniere.

Ancora una volta, e non è la prima né sarà l'ultima, il clamore suscitato intorno ad una vicenda che non lo meritava aveva scatenato i soliti nipotini di Stalin che vedono rosso dovunque e fascismo e nazismo in ogni angolo di questo disgraziato paese. Hanno massacrato un giovane per questa idiozia, lo hanno messo alla gogna, costretto a subire interrogatori e indagini nemmeno fosse il peggior delinquente e adesso si scopre che l'unica cosa di cui doveva rispondere è la passione per la storia e i suoi simboli.

Questa è la peggior colpa di cui si è sempre macchiata la Sinistra anche dopo gli anni delle stragi: aver bisogno, per trovare un collante, di scovare un inesistente pericolo nazi-fascista così da giustificare riti e rievocazioni più adatti ad un circolo di nostalgici che alla realtà effettiva.

Purtroppo fino a quando la cultura e i mass media resteranno, in grandissima maggioranza, nelle mani di pseudo-intellettuali e giornalisti cresciuti a pane e odio, sarà difficile dare il giusto ed oggettivo valore alle cose. Gli italiani, bastian contrari per natura e definizione, non sono fascisti, ma i processi alle intenzioni imbastiti dal duo Fiano-Boldrini oltre agli allarmi fasulli lanciati tanto per ricompattare una Sinistra ormai senza più argomenti da proporre, per non parlare dei giornalisti verniciati di rosso, hanno sicuramente fatto più propaganda al fascismo storico facendone passare in secondo piano orrori e tragedie che nessuno potrà mai contestare né fingere di non vedere.