Da bandiera neonazista a bandiera no-nazista. Sap: “Siamo perplessi”

giovedì, 10 maggio 2018, 11:46

Stefano Paoloni e l'onorevole Gianni Tonelli, rispettivamente segretario generale e segretario generale aggiunto del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) intervengono in merito all'assoluzione del carabiniere di Firenze accusato di aver esposto nella propria stana una bandiera neonazista.



"Che non fosse una bandiera nazista, lo avevamo detto anche noi. Siamo lieti di apprendere che il giovane carabiniere non verrà punito. La notizia è stata identificata come mero gossip, ovvero scoop giornalistico per vendere". E' il commento del Sap.



"Restiamo ancora perplessi sull'accaduto - dichiara Stefano Paoloni, segretario generale del Sap - ci fu il coinvolgimento di un ministro con dichiarazioni pesanti che sono da subito apparse una sentenza, anziché un modo per placare gli animi e fare i dovuti accertamenti per dare il giusto peso specifico all'accaduto. Credo - continua Paoloni - che questo sia l'esempio lampante di come spesso alcuni episodi si trasformino facilmente in una vera e propria gogna mediatica, macchina del fango proprio perché dietro abbiamo un uomo in divisa. Ecco, se oggi ci sono delle responsabilità dietro il polverone, che hanno violato l'identità di un carabiniere, è giusto che qualcuno se ne assuma le responsabilità. Non possiamo essere abituati a vedere sempre e comunque il dito puntato contro le forze dell'ordine. È un fatto grave soprattutto quando parte dall'alto".



A tal proposito commenta anche l’onorevole Gianni Tonelli, segretario generale aggiunto: "Le miserie del partito dell'Antipolizia non hanno confini. Soprattutto quando sono fiancheggiate dalle istituzioni".