Cuori in divisa



Africano vuole partire senza biglietto. Calci e pugni a poliziotti e finanzieri in aeroporto

giovedì, 26 luglio 2018, 16:10

Momenti di panico questa mattina presso l’aeroporto del Salento di Brindisi, dove uno straniero di origine africana è andato in escandescenze perché pretendeva di viaggiare sprovvisto di titolo di viaggio. Per placare la furia del giovane sono intervenuti poliziotti e finanzieri colpiti a calci e pugni. Uno di loro è finito in ospedale. Sul posto necessarie tre ambulanze.

«Ennesima aggressione ai poliziotti della polizia di frontiera da un cittadino straniero. Occorre essere immediatamente dotati di pistola taser» è questo il commento di Francesco Pulli, Segretario Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap).

«Facciamo appello a Questore, Prefetto e Direttore della Polizia di Frontiera IX zona di Bari, affinché si attivino subito anche per un incremento delle risorse umane. Questura e specialità – continua Pulli - sono ridotte all’osso. Il Sap – conclude - esprime solidarietà al collega e gli augura una pronta guarigione».