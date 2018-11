Cuori in divisa



Caso Magherini. Assolti i tre carabinieri. La giustizia trionfa nelle aule di tribunale

giovedì, 15 novembre 2018, 21:49

"Finalmente la giustizia ha messo la parola fine a questa triste vicenda che ha visto coinvolti per anni tre carabinieri" commenta così Stefano Paoloni segretario generale del Sindacato Autonomo di polizia (Sap), la notizia dell'assoluzione dei tre carabinieri coinvolti nel caso giudiziario relativo alla morte di Riccardo Magherini.

"Ancora una volta - continua Paoloni - torniamo a sottolineare quanto sia importante che i processi si svolgano nel loro alveo naturale, ovvero i tribunali e non la piazza mediatica. È grande la soddisfazione per il lavoro della Magistratura, ed esprimiamo solidarietà ai colleghi che per anni hanno dovuto subire un difficile processo con conseguente gogna mediatica".

"Fortunatamente - conclude - la giustizia trova riscontro nei veri Tribunali e non sui giornali. Per tutte le forze dell’ordine servono Garanzie Funzionali che possano meglio tutelare gli operatori della sicurezza, garantendo i cittadini. Prime tra tutte le telecamere sulle divise, sulle auto di servizio e negli ambienti in cui operiamo. La telecamera è uno strumento di verità e trasparenza ed inibisce, tra l’altro, chi tenta di strumentalizzare l’operato delle forze dell’ordine e chi non è alla ricerca della verità”.