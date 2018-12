Cuori in divisa



Agenti Polfer presi a calci durante controllo

mercoledì, 26 dicembre 2018, 17:31

Agenti della Polfer a seguito di un controllo, sono stati letteralmente aggrediti a calci e pugni da un 23enne, scagliatosi poi, anche contro gli agenti delle volanti intervenuti in ausilio. I poliziotti hanno riportato 30 giorni di prognosi e nonostante ciò, si sono comunque presentati a lavoro per garantire il turno durante le festività. I fatti sono accaduti a Viterbo. Il giovane in escandescenze è stato fermato con l'ausilio di spray al peperoncino in dotazione alle volanti.

«Non smetteremo mai di ripetere quanto sia importante l'utilizzo del taser in simili circostanze - commenta Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) - ridurre il contatto fisico con strumenti simili, tutela sia gli operatori che il fermato. Utile in questo caso si è dimostrato lo spray al peperoncino azionato da un agente delle volanti. La Polfer - conclude - ancora non ne è dotata ma sarebbe necessario, considerato l’alto numero di interventi in cui vengono chiamati».