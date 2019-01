Cuori in divisa



100 incappucciati contro la polizia, 10 poliziotti feriti. Paoloni (Sap): "Daspo a vita per i delinquenti"

mercoledì, 9 gennaio 2019, 15:25

«Esprimiamo solidarietà nei confronti dei colleghi del Reparto Mobile che, la scorsa notte, in piazza della Libertà, sono stati colpiti da sassi, bottiglie e bombe carta, da un centinaio di delinquenti che si definiscono tifosi». Così Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), in merito agli scontri avvenuti in occasione dei festeggiamenti per i 119 anni della Lazio.

«Lo sport dovrebbe infondere valori e un messaggio positivo, invece – prosegue – per alcuni è solo occasione di scontro e di disordine. Per questa gente, per questi delinquenti, chiediamo l’introduzione del Daspo a vita e siamo pronti a sostenere i colleghi nella costituzione di parte civile avverso i delinquenti. Chi crea disordini, chi non rispetta le regole e chi lancia sassi, bottiglie e bombe carta contro un poliziotto, merita di essere punito e di non potersi avvicinare mai più a uno stadio».