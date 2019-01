Cuori in divisa



Arresto Battisti. Paoloni, (Sap): "Non esiste giustificazione ideologica per chi commette crimini"

domenica, 13 gennaio 2019, 17:24

"Complimenti ai colleghi per la brillante operazione che ha portato all'arresto del protagonista di una triste pagina della nostra storia. Siamo ora più che mai, vicini alle famiglie delle sue vittime". Commenta così Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), la notizia dell'arresto di Cesare Battisti.

"Attendiamo fiduciosi il lavoro della Magistratura. Battisti - prosegue Paoloni - è giusto che si assuma le responsabilità di quanto fatto e paghi. Non esiste giustificazione ideologica per chi commette crimini".