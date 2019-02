Cuori in divisa



Torino, scarcerati antagonisti. Paoloni (Sap): «Tre giorni di carcere per aver devastato una città»

mercoledì, 13 febbraio 2019, 16:05

Accusati di devastazione, porto e lancio di oggetti esplodenti, resistenza aggravata, blocco stradale, gli undici antagonisti arrestati sabato sera a Torino, mentre cercavano di sfuggire alle Forze dell’ordine, sono stati rilasciati questa mattina su disposizione del Gip e sottoposti ad obbligo di firma.

«Il senso di impunità ampiamente dilagante, li avrà sicuramente fatti uscire da eroi nel loro contesto. Solo tre giorni di impunità per aver devastato una città». E’ questo il commento di Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap).

«Se non si interviene sull’impianto normativo, inasprendo le pene per chi commette reati come quelli contestati agli antagonisti, questi saranno ‘invogliati’ a fare sempre peggio. Dopo due giorni di violenze e devastazione, tutti liberi. Questo – conclude – oltre a inficiare le regole di civile e pacifica convivenza, vanifica gli sforzi e il lavoro degli operatori delle forze dell’ordine»