Battisti ammette e chiede scusa. Paoloni (Sap): «Troppo tardi e troppo facile»

martedì, 26 marzo 2019, 17:45

«E’ troppo tardi e anche troppo facile chiedere scusa dopo 37 anni di latitanza, sbeffeggiando la giustizia». Commenta così Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), l’ammissione di Cesare Battisti con conseguente richiesta di scuse ai partenti delle vittime.

«Se si fosse costituito le sue affermazioni sarebbero state credibili. Oggi – prosegue Paoloni – appaiono più come una tattica per precostituirsi una difesa in giudizio ed ottenere clemenza. Finalmente – conclude – è arrivato il momento della giustizia per i famigliari delle vittime, nonché per i colleghi che ha ucciso in maniera spietata».