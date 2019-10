Il NSC esprime solidarietà alle famiglie dei poliziotti uccisi a Trieste e chiede la modifica dell’articolo 5

Altri articoli in Cuori in divisa

sabato, 5 ottobre 2019, 20:08

"Mentre i corpi dei nostri due colleghi ammazzati a Trieste sono ancora caldi, un soggetto già ben noto alle forze dell'ordine arrestato per l'aggressione avvenuta a Cecina ai danni di altri poliziotti, finiti in ospedale, una con un'ischemia dovuta probabilmente al trauma subito, è già tornato in libertà"

mercoledì, 2 ottobre 2019, 23:58

Dopo una notte intera e quasi una giornata di analisi e confronti, è unanime il giudizio sull’operato della Polizia di Stato, posto in essere ieri sera di fronte alla sede di Roma Metropolitane

sabato, 7 settembre 2019, 13:36

«Ci lascia perplessi la decisione della commissione disciplina che ha permesso all’insegnante novarese Eliana Frontini, il rientro a scuola, dopo le orribili frasi apparse a suo nome sui social network, relativamente alla morte del vice brigadiere Cerciello Rega».

lunedì, 5 agosto 2019, 18:00

50 immigrati accerchiano volante, la distruggono e mandano due agenti in ospedale. Paoloni (Sap): «La misura è colma. Non ci stiamo a farci pestare»

lunedì, 29 luglio 2019, 09:06

Il segretario nazionale Gianluca Pantaleoni, del sindacato Uil Polizia, interviene per commentare il pensiero espresso da un’insegnante di Novara circa l’uccisione del brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega

sabato, 27 luglio 2019, 16:49

«Esprimiamo profondo cordoglio all’Arma dei Carabinieri per questo tragico evento e vicinanza alla famiglia del giovane Vice Brigadiere barbaramente ucciso. E’ il quinto collega caduto in servizio dall’inizio dell’anno, a fronte dei tanti che ogni giorno vengono feriti mentre svolgono il servizio.