Il Nuovo Sindacato Carabinieri incontra il comandante generale Nistri

sabato, 26 ottobre 2019, 11:30

“Un incontro proficuo ed interessante, quello che si è svolto ieri tra la delegazione del NSC ed il generale Giovanni Nistri, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, dove si sono affrontati temi di rilievo che interessano la vita lavorativa dei militari”. Queste le parole del segretario generale, Massimiliano Zetti, al termine dell’incontro avuto ieri a Viale Romania con il Comandante dell’Arma.

“Abbiamo rappresentato la nostra linea che tenderà ad avere rapporti leali ma anche costruttivi, nel bene del personale e della stessa amministrazione. Infatti, tematiche come la funzionalità delle relazioni sindacali o la necessità di stabilire regole condivise, farà sì a nostro avviso – ha continuato Zetti – che la nuova strada a cui tutti siamo chiamati potrà essere percorsa in maniera corretta, ferme restando le responsabilità di ognuna delle parti: rapporto di lavoro, formazione ed aggiornamento professionale, pari opportunità, benessere del personale, sono solo alcuni degli argomenti che necessitano di nuovo impulso regolamentare e che solo un sano e costruttivo confronto tra amministrazione e sindacato può garantire, superando le forme ormai vetuste previste per la Rappresentanza Militare!”.

“Abbiamo sottolineato l'oggettiva inerzia da parte dello Stato Maggiore Difesa che al momento è rimasto sordo a direttive e impulsi del Ministro della Difesa, anche con riferimento all'accesso alle caserme da parte dei Sindacati Militari. Riteniamo – conclude il segretario generale NSC – che l’Arma debba farsi promotrice presso gli organismi competenti per una forte accelerazione affinché si giunga quanto prima al completamento del processo sindacale, favorendo soluzioni rapide e concrete, che lo accompagnino.”