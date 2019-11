Cuori in divisa



Sindacalizzazione dei militari: il NSC in Parlamento per ribadire l’urgenza

venerdì, 29 novembre 2019, 17:09

“Nell’audizione svoltasi ieri presso la Commissione Difesa della Camera dei Deputati, il Nuovo Sindacato Carabinieri ha ribadito l’urgenza di una legge che consenta ai nascenti sindacati militari di operare quanto prima, mettendo fine ad un dibattito che dura ormai da 18 mesi!” Questa la dichiarazione di Massimiliano Zetti, segretario generale NSC all’uscita da Montecitorio, dove ha ribadito la necessità di addivenire quanto prima ad una definizione della questione sindacale in ambito militare, ferma ormai da tempo anche per volontà di chi vede questa epocale innovazione con preoccupazione.

“Abbiamo sempre sostenuto e, quindi, ribadito, la necessità di avere una norma quanto più simile a quella che disciplina le relazioni sindacali nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile, se proprio non si vuole adottare la stessa già vigente ed operante da oltre un ventennio, - ha proseguito Zetti – perché riteniamo che la sindacalizzazione dei militari, come avvenuto nella Polizia di Stato, possa essere un arricchimento della condizione lavorativa dei militari e, quindi, un miglioramento anche delle capacità operative.”

“Ci rendiamo conto che con l’approvazione della legge si metterebbe fine ad un periodo storico, ma non possiamo accettare che l’opposizione di apparati, come ad esempio la Rappresentanza Militare (che una volta in vigore la nuova norma, terminerà il suo mandato) o gli stessi Stati Maggiori, continuino a precludere ciò che la Commissione Europea sui Diritti dell’Uomo ha sentenziato ormai da tempo. Per questo, faremo quanto in nostro potere affinché si arrivi in tempi brevi all’approvazione della legge e si dia inizio, finalmente, ad una nuova era anche per il militari!”