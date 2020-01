Zetti (NSC) contro Galardini: “Frasi indegne, si dimetta se ha una dignità”

Altri articoli in Cuori in divisa

venerdì, 24 gennaio 2020, 14:07

Si è dimesso l’assessore che ha chiamato “fascisti” le forze dell’ordine. Paoloni (Sap): «Non poteva rappresentare le istituzioni»

venerdì, 24 gennaio 2020, 14:03

«Scandaloso quanto accaduto quest’oggi durante la pausa in consiglio comunale a Montale, in provincia di Pistoia. Come può un assessore, dunque un rappresentante delle istituzioni, commentare una mozione per l’intitolazione di una via o piazza ai caduti delle forze dell’ordine, dicendo che questi sono dei fascisti»

domenica, 19 gennaio 2020, 15:13

Napoli, baby gang si scaglia contro i poliziotti. Paoloni (Sap): «I delinquenti prendono il sopravvento ma per qualcuno la priorità è cancellare il DL Sicurezza Bis»

martedì, 31 dicembre 2020, 15:45

Il Nuovo Sindacato Carabinieri è orgoglioso di rappresentare il personale che ha operato 330 arresti nella maxi operazione diretta dal Procuratore Nicola Gratteri

venerdì, 29 novembre 2019, 17:09

Dichiarazione di Massimiliano Zetti, segretario generale NSC all’uscita da Montecitorio, dove ha ribadito la necessità di addivenire quanto prima ad una definizione della questione sindacale in ambito militare, ferma ormai da tempo anche per volontà di chi vede questa epocale innovazione con preoccupazione

martedì, 26 novembre 2019, 20:30

Scontri Roma nel 2014. L’ex capo della polizia Pansa (nella foto) lo definì cretino, oggi è stato assolto. Paoloni (Sap): «Soddisfatti per la sentenza»