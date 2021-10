Cuori in divisa



Nuova rivolta in carcere a Lucca: detenuti aggrediscono il personale di polizia

sabato, 30 ottobre 2021, 08:36

Gli stessi autori della tentata rivolta di due giorni fa, nella giornata di ieri hanno tenuto in scacco la terza sezione del carcere di Lucca, aggredendo il personale di polizia penitenziaria in servizio, ferendo a un occhio un collega, spaccando le proprie camere detentive e allagando la sezione con l’idrante in uso alla sezione.



Lo rende noto Giuseppe Proietti Consalvi, vice segretario generale O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) che aggiunge: "Soltanto dopo dodici ore, i detenuti, nonostante vari inviti alla calma, hanno accettato di rientrare nelle proprie camere detentive. Ormai sono mesi che, questa organizzazione sindacale, chiede all’amministrazione penitenziaria, regionale e centrale, un dovuto intervento, sia per un incremento di unità di polizia penitenziaria, che per allontanare i detenuti facinorosi dal carcere di Lucca che, come struttura, non è adatto ad ospitare questa categoria di detenuti".



"Nonostante le varie segnalazioni da parte di questa organizzazione sindacale – continua Giuseppe Proietti Consalvi – nessun intervento decisivo è stato posto in essere né dal livello regionale tantomeno da quello centrale".



"E’ chiaro ormai – conclude Giuseppe Proietti Consalvi - che, i livelli regionali e centrali dell’amministrazione penitenziaria, non intendono adottare provvedimenti atti a ‘normalizzare’ il carcere di Lucca, magari destinandolo a funzioni di custodia attenuata ovvero assegnandovi soltanto detenuti con caratteristiche rieducative. Crediamo a questo punto che sia ora che, qualche dirigente, debba lasciare la sedia che, a questo punto, è assolutamente incapace di poter gestire, secondo le previsioni normative ed esplicate da varie circolari".