Economia e lavoro

Economia e lavoro

mercoledì, 8 maggio 2019, 20:15

È un traguardo importante, che premia un'azienda del nostro territorio capace di crescere anno dopo anno, fino a diventare realtà di riferimento del proprio settore nel panorama nazionale. Stiamo parlando della Sinergest, la software house di Capannori specializzata nell'ottimizzazione dei processi aziendali

Economia e lavoro

mercoledì, 8 maggio 2019, 20:07

L'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano ha annunciato a Milano i vincitori del Premio Professionista Digitale 2018 rivolto agli studi che si sono distinti per capacità innovativa a livello organizzativo e di business con l'utilizzo delle tecnologie digitali

Economia e lavoro

mercoledì, 8 maggio 2019, 14:17

Ancora posti disponibili per il nuovo corso di istruzione e formazione IeFP “Accademia Sala e Bar – operatore della ristorazione”, dedicato a giovani dai 14 ai 18 anni, completamente gratuito anche nei materiali didattici (libri) necessari, che quindi non costituiscono in nessun modo una spesa per le famiglie e che permettono di formarsi lavorativamente in tre anni

Economia e lavoro

mercoledì, 8 maggio 2019, 12:41

Giovedi 9 e venerdi 10 maggio si terrà il prossimo mercato artigianale previsto dal calendario degli eventi concordato fra Comune e associazioni di categoria, tra cui la Cna. Per questo appuntamento il mercato artigianale si sposterà in piazza dell’Anfiteatro

Economia e lavoro

martedì, 7 maggio 2019, 16:00

Terza edizione dell'iniziativa che impegna persone disoccupate in interventi di manutenzione e cura del territorio Visto il buon esito della passata edizione, quest'anno l'amministrazione ha deciso di destinare ulteriori risorse al progetto. Le squadre saranno al lavoro da domani. Si parte da San Concordio

Economia e lavoro

martedì, 7 maggio 2019, 14:41

Prima confermato lo sciopero del Gruppo Banco Bpm della Toscana per il 14 maggio con manifestazione a Lucca, poi sospeso a causa di un cavillo burocratico con cui l'azienda ha contestato la data della proclamazione dello sciopero

Economia e lavoro

lunedì, 6 maggio 2019, 20:49

La CUB Trasporti torna sulla questione affidamento diretto della gara ad Autolinee Toscane: "Applaudiamo l'operato della Regione Toscana e del Governatore Rossi, i lavoratori vogliono Autolinee Toscane, cosi come tutti i cittadini, vista l'attuale gestione fallimentare"

Economia e lavoro

lunedì, 6 maggio 2019, 14:08

Le cifre: +42 per cento di avanzo rispetto al 2017 nonostante l’anno particolarmente difficile; rapporto avanzo d’esercizio/patrimonio del 3,35 per cento; un patrimonio di 53milioni di euro; 201 progetti sostenuti per oltre 1 milione di euro. Aumenta il budget per le erogazioni 2019: 1 milione e 200 mila euro previsti per il territorio

Economia e lavoro

domenica, 5 maggio 2019, 11:41

La Cna di Lucca, in collaborazione con l’azienda CrescITA, ha organizzato un workshop gratuito esclusivamente per imprenditori, previsto per martedi 7 maggio dalle ore 15 alle ore 17,30 nella sede dell’associazione in via Romana 615/P

Economia e lavoro

sabato, 4 maggio 2019, 19:12

Maurizio Barsella e Antonio Amoroso per Cub Trasporti: "La CUB Trasporti accoglie molto favorevolmente l'annuncio della Giunta Regionale circa l'assegnazione diretta del trasporto pubblico. Riteniamo molto positiva la scelta alla luce della sentenza della Corte Europea e sulle sentenze già passate che hanno stabilito la regolarità della gara e la vittoria di Autolinee Toscane"

Pagina: 1 2 3 4 5 6 » di 6 totali