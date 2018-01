Economia e lavoro



Al via il progetto della prima scuola media internazionale sul territorio

lunedì, 15 gennaio 2018, 19:09

di eleonora pomponi coletti

La prima Scuola Media Internazionale sul territorio lucchese è stata presentata questa mattina a Palazzo Guidiccioni.

“Un’iniziativa a cui io tengo molto” ha esordito la professoressa Donatella Buonriposi, dirigente dell’Ufficio Scolastico Interprovinciale di Lucca: “Sul territorio abbiamo già un esperienza, che sta funzionando molto bene, con i suoi numerosi iscritti, ossia il Liceo Internazionale; sono realtà nuove ed innovative e voi sapete che oggi il sistema linguistico in Italia fa fatica a decollare, ed ogni anno abbiamo molti studenti che si diplomano e addirittura che si laureano per i quali la conoscenza delle lingue straniere è quasi a zero”.

Dopo questa premessa, ha presola parola Francesca Bellezza, direttore generale del gruppo Esedra, che da 40 anni opera nel settore scolastico e che da dieci anni anni opera in questo senso: “Sono molto orgogliosa di parlarvi di questa iniziativa che costituisce l’anello mancante di questo percorso formativo internazionale su cui Lucca adesso può contare e che nasce con l’asilo nido ( 6 mesi) fino ad arrivare al Liceo. Il mondo cambia ad una velocità ormai molto elevata, e la scuola deve correre alla stessa velocità nei processi di innovazione in modo da far uscire i ragazzi con le competenze necessarie ad affrontare quello che sarà il loro mondo. Gli elementi di innovazione sono sicuramente le lingue, ma lo sono anche gli strumenti con i quali gli studenti hanno modificato il loro processo di apprendimento.”

Uno dei nodi più importanti è costituito sicuramente dalle nuove metodologie di insegnamento dunque, tanto che in questo nuovo esperimento di Scuola Media Internazionale, il gruppo Esedra si è avvalso, oltre ad un corpo docenti estremamente competente ed in linea con gli ideali del progetto, di professionisti che aiutino gli insegnanti a “catturare l’attenzione degli studenti in un età complessa come quella adolescenziale”.

La dottoressa Quagliarella è infatti Educational Coach esperta di Potenziamento delle Risorse del Capitale Umano: “In qualità di esperta di Capitale Umano quello che io ho respirato all’interno di questo gruppo è proprio la volontà di supportare e sostenere i ragazzi a sviluppare le loro capacità in una fase per loro molto difficile, ossia l’adolescenza. Gli insegnanti è necessario che non siano più insegnati soltanto ma che siano degli educatori, mettendosi in gioco in prima persona per essere un esempio per gli studenti”.

Ha preso, poi, la parola la direttrice scolastica, Eimear Marnell e ha spiegato che tra gli obbiettivi della nuova scuola media c’è prima di tutto rendere autonomi i ragazzi; la lingua inglese è fondamentale ma da sola non è sufficiente; l’importante è che i ragazzi abbiamo una visione critica e che imparino già in giovane età a vivere e percepire la scuola non come un mondo a se ma come qualcosa di strettamente legato alla realtà.

Nell’offerta didattica quindi il potenziamento della lingua inglese quindi, con più ore rispetto a quelle ministeriali e lo studio di diverse materie in lingua; l’utilizzo di nuovi metodi di insegnamento con lavori di gruppo che coinvolgono tutta la classe, ed una classe “capovolta” dove non è più l’insegnante ad essere al centro dell’attenzione, ma sono gli studenti, partendo dalla disposizione dei banchi stessi.

Lo studio della lingua inizierà dalla comprensione, per poi arrivare all’utilizzo e passare solo in ultima fase allo studio delle regole.

Un'altra innovazione la troveremo nella reintroduzione in una scuola media inferiore della lingua latina (per agevolare chi deciderà di proseguire con il Liceo) con 1 ora a settimana.

L’orario scolastico sarà costituito da giornate lunghe (8.20 – 16.20) ma nel pomeriggio i ragazzi non faranno vere e proprie lezioni ma bensì laboratori di approfondimento degli argomenti trattati al mattino.

I ragazzi indosseranno la divisa, e per evitare episodi di bullismo (molto frequenti a quell’età) e per sviluppare in loro il senso di appartenenza ad un gruppo.

Un occhio di riguardo per i bambini che vogliono iscriversi a questa scuola media che però non hanno frequentato in precedenza la scuola elementare bilingue; sono stati infatti studiati due percorsi differenziati: i bambini che si iscriveranno alla scuola media entro la scadenza ministeriale potranno frequentare infatti un corso di potenziamento della lingua inglese basato sulle tecniche di insegnamento che verranno appunto utilizzate poi durante l’anno in modo che acquistino fiducia; durante l’anno poi il percorso proseguirà anche nelle sessioni scolastiche pomeridiane.

Una realtà, quella della Scuola Media Internazionale che partirà dal prossimo settembre a Lucca con una prima classe costituita da una quindicina di studenti; realtà che tutti si augurano possa diventare un vero esempio per il territorio.

Eleonora Pomp