Economia e lavoro



Disservizi telefonici: un nuovo caso risolto dalla Federconsumatori

giovedì, 18 gennaio 2018, 21:21

Un cittadino che si è rivolto allo Sportello della Federconsumatori di Altopascio ha segnalato di aver subito un grave disservizio telefonico. L'utente aveva chiesto la declassazione della linea telefonica da affari a residenziale; tuttavia, il gestore non aveva dato seguito a tale richiesta, continuando ad emettere fatture con il canone di abbonamento maggiorato per la linea affari. Le fatture venivano addebitate sul conto corrente dell'utente che, ogni volta, si vedeva costretto a ribadire le sue contestazioni al gestore per il maggior canone pagato e non dovuto.



La nostra associazione – dichiara Fabio Coppolella, presidente provinciale della Federconsumatori di Lucca - ha presentato un reclamo scritto al gestore, sollecitando un riscontro motivato nel merito alle problematiche segnalate dall'utente. Non avendo ricevuto nessuna risposta e decorso il termine previsto dalla Carta dei Servizi, è stato provveduto al deposito della domanda di conciliazione chiedendo un incontro con il gestore.



In sede di conciliazione – prosegue Coppolella - è stato riconosciuto il fondamento delle nostre richieste e l'utente ha ottenuto, oltre all'annullamento delle fatture contestate, l'indennizzo di 300 euro ed il rimborso di 183 euro per canoni non dovuti.



Per informazioni ed assistenza su casi analoghi, è possibile rivolgersi agli Sportelli Federconsumatori della provincia di Lucca (Tel. 0583/44.151-Lucca; 0583/26.41.82-Altopascio e 0584/32.531–Viareggio; e-mail: federconsumatorilucca@gmail.com).