Economia e lavoro



La Fondazione Banca del Monte di Lucca ad Amburgo per la conclusione di epea03

venerdì, 19 gennaio 2018, 13:04

La Fondazione Banca del Monte di Lucca ha partecipato ad Amburgo all'evento conclusivo di epea - European Photo Exhibition Award, il progetto internazionale realizzato insieme alla Fundação Calouste Gulbenkian (Portogallo e Parigi), dalla Institusjonen Fritt Ord (Norvegia) e dalla Körber-Stiftung (Germania).

A rappresentarla la Fondazione BML, Elizabeth Franchini, che ha seguito l'iniziativa a carattere biennale, che in ogni edizione ha lanciato a livello internazionale dodici giovani fotografi professionisti, provenienti da diversi paesi europei: 36 in tutto di cui sette italiani.

Giunto alla sua terza edizione, epea ha esaurito la propria missione, valorizzando in questi sei anni l'opera di talentuosi giovani artisti. Nonostante il successo dell'iniziativa, le fondazioni cercano di impegnarsi su progetti diversi negli anni.

"Tutte le fondazioni coinvolte hanno dichiarato di essere orgogliose dei risultati – spiega Elizabeth Franchini – e del grande successo riscosso in Europa da epea, che ha portato l'attenzione dell'opinione pubblica su temi di grande attualità. Purtroppo questa esperienza è giunta al termine ma il sostegno da parte della fondazione all'arte della fotografia proseguirà grazie alla già esistente collaborazione con Photolux per rendere la anche inclusiva. Vorrei ringraziare Enrico Stefanelli che, come curatore, ha scelto questi splendidi fotografi e a tutto il percorso per la realizzazione della mostra a Lucca e Viareggio. Infine grazie a Paolo Marchetti della Marketplace Media Services per gli audiovideo del progetto".



La Korber Stiftung ha ospitato ad Amburgo un evento per celebrare la chiusura di questa edizione e i risultati di epea, riunendo tutte le persone che hanno promosso e realizzato l'iniziativa, insieme agli artisti delle tre edizioni.