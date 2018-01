Economia e lavoro



“Lo strano caso dei diplomati magistrali” approda in comune

venerdì, 19 gennaio 2018, 22:01

di barbara ghiselli

“Abbiamo chiesto al sindaco di poter fare un incontro aperto a tutti per spiegare cosa sta accadendo a noi insegnanti precari, abilitati all'insegnamento con diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 dopo la sentenza dell'adunanza plenaria del 15 novembre scorso”. Questa è stata la dichiarazione di Luchino Galli, portavoce di una delegazione di docenti, che, a causa della suddetta sentenza si trova ad affrontare quello che loro stessi definiscono “lo strano caso dei diplomati magistrali” ovvero abilitati ad insegnare ma solo in modo precario, dato che rischiano di essere eliminati dalle GaE, graduatorie ad esaurimento, e vedono svanire il sogno di un lavoro a tempo indeterminato.

“Siamo avvezzi ai colpi di scena – ha spiegato Galli – basti pensare che a partire dal 2014 una lunga serie di contenziosi è andata a nostro favore, emettendo centinaia di sentenze cautelari e ben sette definitive, passate in giudicato emesse dal consiglio di stato, che hanno permesso ai ricorrenti di entrare nelle GaE, cosa che invece ci è stata negata dalla sentenza di rottura rispetto alle precedenti dell'adunanza plenaria del 15 novembre”. Galli ha poi fatto notare che dopo questa sentenza ce n'è stata un'ulteriore, il 16 gennaio, che, in linea con le precedenti, riconosce il diritto ai ricorrenti ad inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento.

Cosa devono pensare quindi coloro che si trovano in questa difficile situazione e come muoversi per far valere i propri diritti?

E' per questo motivo che una delegazione di insegnanti in rappresentanza dei circa 600 presenti nella provincia di Lucca, ha incontrato Tambellini e l'assessore Ilaria Vietina, spiegato le loro ragioni e chiesto di poter fare un incontro pubblico su questa tematica, sottolineando le possibili ripercussioni che tutto ciò può comportare nella scuola.

La delegazione dei docenti ha infatti dichiarato:

“ Gli alunni sono le prime vittime del precariato dei docenti, riteniamo infatti che per la didattica sia fondamentale la continuità. Proprio per questo motivo auspichiamo presto una vantaggiosa soluzione in questo senso”.