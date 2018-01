Economia e lavoro



“Mille occhi sulle città”: nuovi accordi sul tema sicurezza

martedì, 23 gennaio 2018, 14:47

di eleonora pomponi coletti

Grande traguardo in termini di sicurezza per il territorio. Infatti il prefetto di Lucca, dottoressa Maria Laura Simonetti, ha firmato, insieme ai sindaci di Lucca, Alessandro Tambellini; di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro; al commissario straordinario di Pietrasanta, Giuseppe Priolo; al sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi; di Altopascio, Sara D'Ambrosio; di Seravezza, Riccardo Tarabella; di Capannori, Luca Menesini; di Porcari Leonardo Fornaciari; di Montecarlo Vittorio Fantozzi, e ai responsabili degli istituti di vigilanza che svolgono le loro mansioni sul territorio, il protocollo d’intesa “Mille occhi sulle città” che non veniva rinnovato dal 2011.

Lo scopo è quello di creare nuove sinergie tra forze di polizia e istituiti di vigilanza privata, affinché collaborino più strettamente per monitorare tutte quelle situazioni che riguardano l’ordine pubblico e la sicurezza sul territorio.

Verranno impiegate 74 guardie giurate a supporto del piano di controllo già attivo alle quali, durante l’ordinario svolgimento delle proprie mansioni nelle ore diurne, e specialmente in quelle notturne, verrà chiesto di segnalare la presenza e, o la fuga di mezzi o persone sospette e lo spaccio specialmente nella prossimità delle scuole. E per farlo avranno a loro disposizione un sistema di segnalazione standardizzato che gli permetterà di fornire alle forze dell’ordine, in maniera tempestiva, tutte quelle situazioni considerate nocive per la popolazione e la sicurezza pubblica.

Una novità è quella della formazione: agli operatori degli istituti di vigilanza, infatti, verranno tenuti dei corsi dalle forze di polizia per imparare cosa segnalare, cosicché il rapporto di collaborazione tra queste sia il più efficace possibile.

Verrà costituito, inoltre, un tavolo tecnico appena possibile tra le forze di polizia e gli istituti di vigilanza e sempre a strettissimo giro verrà dato il via, come da protocollo, alle giornate formative che coinvolgeranno gli operatori degli istituiti di vigilanza privata organizzate dalle forze di polizia.