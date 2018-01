Economia e lavoro



Una settimana di confronto sul comparto al Polo Tecnologico Lucchese

mercoledì, 17 gennaio 2018, 16:12

Si apre sabato 20 gennaio l’iniziativa dedicata all’ “Edilizia Sostenibile” promossa da Cna costruzioni e da Cna istallazioni impianti nella sede del Polo Tecnologico Lucchese a Sorbano del Giudice.

Un’intera settimana dedicata a convegni, seminari, dimostrazioni e visite guidate in un format diretto e conviviale, ideale per coinvolgere tutta la filiera delle costruzioni e delle istallazioni, partendo dai professionisti e dalle imprese per arrivare ai cittadini.

Al centro dell’evento il progetto dell’Abitare Mediterraneo, lo stato dell’arte, gli obiettivi e gli sviluppi futuri.

Gli incontri partono dalla mattina di sabato prossimo (9-13) con un seminario formativo con i professionisti dal titolo “edilizia sostenibile: quali opportunità e vantaggi per le imprese ed i professionisti”. Segue, martedì 23, un seminario con i consulenti del lavoro (15-18) su “edilizia e normativa” e “tirocini e bilateralità”; mercoledì 24 (9-16.30) si parlerà invece di alternanza scuola/lavoro, cui seguirà un seminario (17/19) per professionisti e istallatori termoidraulici sulla tecnologia impiantistica, che si ripeterà il giorno successivo con il solito orario. Il programma si chiude sabato 27 gennaio (ore 9/13) con il convegno sull’ “efficienza energetica e l’edilizia ecosostenibile”, cui prenderanno parte molti rappresentanti delle istituzioni pubbliche locali e regionali. Gli incontri del 20 e del 24 gennaio sono riconosciuti come crediti formativi dagli ordini professionali del settore.

“La Cna di Lucca è estremamente orgogliosa di un’iniziativa – ha detto il presidente dell’associazione, Andrea Giannecchini - che intende rimettere al centro del dibattito il comparto che più di altri ha risentito pesantemente della crisi economica, con un tracollo di oltre il 40% negli ultimi 9 anni. Il mondo dell’edilizia ha subito importanti trasformazioni. Questi cambiamenti sono al centro della settimana di confronto fra istituzioni, professionisti e imprese. Un’ottima opportunità anche di formazione”.

“A fronte di segnali di ripresa dell’economia complessiva – ha aggiunto Stephano Tesi, direttore Cna Lucca – il comparto dell’edilizia non accenna a riprendere il segno positivo. Dal 2009 ad oggi siamo passati da 7279 imprese con 11.449 addetti, siamo passati a 4988 imprese con 8542 addetti. Negli ultimi due anni le cessazioni sono calate e speriamo che sia il segno di una ripresa. E’ comunque un mondo diversi rispetto al precedente e le imprese devono aggiornarsi con le ultime novità e tenersi al passo dei cambiamenti in atto e delle nuove sensibilità”.

E l’obiettivo è quello di arrivare a riuscire a costruire un’abitazione vivibile che abbia costi di gestione vicini allo zero, ha confermato Francesco Belluomini, presidente Cna costruzioni della provincia di Lucca.

“In tutto il programma grande interesse è da dare anche alla parte della alternanza scuola/lavoro – ha detto Belluomini – che permette ai ragazzi di avere esperienza concreta del mondo del lavoro”.

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa anche dal segretario generale della Camera di Commercio, Roberto Camisi, che ha sottolineato anche come l’evento sia di grande interesse anche per i cittadini, la cui sensibilità e attenzione nei confronti di un migliore livello qualitativo dell’ambiente in cui vivere è aumentato notevolmente negli anni. “La Camera di Commercio – ha detto Camisi – è dagli inizi degli anni duemila che si interessa di edilizia sostenibile. Il progetto di costruzione della sede di Lucense e di quella del Polo Tecnologico ne sono un esempio. E la scelta di Cna di far svolgere l’iniziativa dentro il Polo è senz’altro ottima”.