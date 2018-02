Accesso al credito: Conflavoro PMI sigla convenzione con Banca IFIS Impresa

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 21 febbraio 2018, 15:03

Miglioramento progressivo della produzione industriale nell’area Lucca-Pistoia-Prato nel corso del 2017: il 4° trimestre si è chiusocon una variazione del +1,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016, contribuendo a una chiusura dell’anno che porta il segno più, per quanto con valori molto modesti (+0,4 per cento)

mercoledì, 21 febbraio 2018, 14:52

E' stato attivato nelle settimane precedenti all'ospedale "San Luca" di Lucca un nuovo ambulatorio dedicato all'asma bronchiale, infiammazione cronica delle vie respiratorie sempre più diffusa a livello mondiale ma anche nella nostra realtà

martedì, 20 febbraio 2018, 13:19

Nell’anno 2017 la dinamica imprenditoriale di Lucca è risultata debole e la movimentazione al Registro delle imprese della Camera di Commercio ha evidenziato una diminuzione della nascita di imprese e un rallentamento delle chiusure aziendali; ciò ha contribuito a portare il numero di imprese operative in provincia a quota 36.502

lunedì, 19 febbraio 2018, 17:36

Ammonta a quasi 12 milioni di euro la cifra con cui la Regione interviene anche quest'anno per rendere più sicure le arterie di viabilità in carico a Province e Città Matropolitane e lo fa assegnando risorse destinate ad investimenti di manutenzione straordinaria capaci di migliorare la sicurezza stradale e risolvere...

lunedì, 19 febbraio 2018, 17:02

"La città di Lucca – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Lucca, Giorgio Bartoli - in questi giorni ha ospitato una manifestazione unica nel suo genere, una vetrina delle produzioni italiane di olio extravergine artigianale di qualità"

lunedì, 19 febbraio 2018, 16:30

Si candidano ad accompagnare la tanto attesa uscita dal tunnel della crisi economica con la consapevolezza di chi sa di rappresentare da un lato gli interessi dei clienti, e cioè delle imprese, e, dall’altro, gli interessi dello Stato, senza dover indulgere nella ricerca di facili quanto presunte scorciatoie rispetto ai...